Bệnh viện ở Quy Nhơn ngập lụt, bệnh nhân phải di dời

Gia LaiNhiều cơ sở y tế tại Quy Nhơn bị ngập lụt, bệnh nhân, trang thiết bị và hồ sơ được di dời lên khu vực an toàn nhằm bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh.

Ngày 19/11, BS.CK2 Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai, cho biết mưa lũ gây ngập lụt tại nhiều xã, phường, trong đó ba bệnh viện lớn của tỉnh gồm Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn đều bị nước bao vây.

"Nhờ cảnh báo sớm, các bệnh viện kịp thời đưa bệnh nhân và thiết bị lên tầng cao nên chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể", bác sĩ Hùng nói. Một số trạm, trung tâm y tế ở vùng trũng cũng bị ngập, chủ yếu di dời hồ sơ và tài liệu.

Tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn, nước bắt đầu tràn vào tầng trệt từ khoảng 3h sáng 18/11, bệnh viện gần như bị cô lập hơn một ngày qua. BS.CK2 Đỗ Phúc Thanh, Phó giám đốc phụ trách bệnh viện, cho biết 90 bệnh nhân nội trú tại tầng một đã được chuyển lên tầng hai, trong đó có nhiều ca nặng. Các thiết bị lớn như máy X-quang cũng được đưa lên cao khi nước bắt đầu ngập vào viện.

"Mấy chục năm nay tôi chưa thấy nước lên cao như lần này, trước mắt chưa có thiệt hại nhưng nếu nước tiếp tục dâng thì rất khó lường", ông Thanh nói.

Trường hợp mực nước tiếp tục tăng cao, bệnh viện đã chuẩn bị phương án chuyển tiếp bệnh nhân lên khu hành chính tầng ba. Suất ăn cho bệnh nhân và nhân viên được lực lượng cứu trợ cung cấp.

Nước ngập giữa hành lang Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, sáng 19/11. Ảnh: Bệnh nhân cung cấp

Tại Bệnh viện Y học cổ truyển và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, đến sáng nay nước đã tràn vào tầng dưới. Bệnh viện hiện có khoảng 300 bệnh nhân, thân nhân và nhân viên y tế. Theo Giám đốc Sở Y tế Gia Lai, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng là nơi hiếm khi xảy ra ngập, nhưng lần này "thúc thủ" bởi nước lụt lớn.

Nhiều khu vực ở Quy Nhơn đang ngập sâu trong nước lụt 2 m, người dân phải leo lên mái nhà, gác lửng kêu cứu.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, mực nước trên lưu vực sông Ba lúc 7h ngày 19/11 đều vượt báo động, trong đó trạm Ayun Pa vượt báo động 3 hơn 1 m. Ngập lụt trên diện rộng dự báo tiếp diễn trong 24 giờ tới, đặc biệt tại các vùng trũng, ven sông và khu dân cư thuộc các địa phương như Ayun Pa, An Khê, Ia Pa, Phú Thiện, Kon Chro, Đăk Pơ... Từ ngày 18 đến sáng 19/11, tỉnh ghi nhận mưa phổ biến 50-200 mm, một số nơi trên 300 mm. Độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã bão hòa, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất rất cao.

Bệnh nhân lội nước ở sân Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, sáng 19/11. Ảnh: Bệnh nhân cung cấp

Lê Phương