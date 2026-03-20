Bệnh viện Nhi đồng 1 lập kíp đặc biệt trị hội chứng Pierre Robin

Bệnh viện Nhi đồng 1 triển khai mô hình phối hợp đa chuyên khoa cùng các kỹ thuật chuyên sâu để điều trị trẻ mắc hội chứng Pierre Robin gây cằm lẹm, tụt lưỡi, dễ tắc nghẽn đường thở.

Đây là mô hình đầu tiên điều trị bệnh lý này tại phía Nam. Ra mắt mô hình ngày 20/3, TS.BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết đây là bệnh lý phức tạp, nguy cơ tử vong do ngạt thở nếu không can thiệp kịp thời nên cần một êkíp đa chuyên khoa theo dõi và điều trị toàn diện từ sớm. Các bác sĩ khoa Răng Hàm Mặt sau hơn một năm hợp tác cùng đoàn chuyên gia từ Mỹ đã làm chủ hai kỹ thuật quan trọng là phẫu thuật kéo giãn xương hàm dưới hai bên giúp mở rộng đường thở; sử dụng khí cụ chỉnh hình kéo lưỡi và mô sàn miệng ra trước, giảm tắc nghẽn và hỗ trợ phát triển xương hàm.

Pierre Robin là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp, đặc trưng bởi tình trạng xương hàm dưới kém phát triển, khiến khối lưỡi và mô sàn miệng bị đẩy ra sau, gây tắc nghẽn đường thở. Nhiều trẻ còn kèm theo khe hở vòm miệng. Những bất thường này khiến trẻ gặp khó khăn trong hô hấp, bú nuốt và dễ bị nhiễm trùng hô hấp ngay từ khi mới chào đời. Trường hợp nặng, tình trạng tắc nghẽn đường thở có thể đe dọa tính mạng.

Trước đây, điều trị hội chứng này tại Bệnh viện Nhi đồng 1 chủ yếu mang tính tạm thời như đổi tư thế nằm, đặt ống thở hoặc mở khí quản. Tuy nhiên, mở khí quản tiềm ẩn nhiều rủi ro như nhiễm trùng và khó chăm sóc lâu dài.

Các chuyên gia từ đoàn Mỹ và bác sĩ Nhi đồng 1 thăm khám cho một trẻ mắc hội chứng Pierre Robin, ngày 20/3. Ảnh: Lê Phương

Theo GS.BS Phuong D. Nguyen, Giám đốc chuyên môn Tổ chức Nuoy Reconstructive International, Trưởng Khoa Phẫu thuật tạo hình Nhi Đại học Y Colorado, phương pháp kéo giãn xương hàm được thế giới áp dụng từ những năm 1990 mang lại hiệu quả vượt trội. Tại Việt Nam, từ năm 2022, các bác sĩ trong nước đã tự thực hiện thành công hàng chục ca kéo giãn xương hàm. Tỷ lệ bệnh nhân thoát khỏi cảnh mở khí quản là 100%, chỉ số ngưng thở khi ngủ giảm từ mức nguy hiểm xuống mức hoàn toàn bình thường.

Trong năm đầu triển khai tại Nhi đồng 1, gần 20 trẻ mắc hội chứng này đã được điều trị thành công, có thể thở và ăn bú bình thường. Việc điều trị đòi hỏi sự phối hợp của nhiều chuyên khoa như Sơ sinh, Hồi sức, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Gây mê hồi sức, Dinh dưỡng và Phục hồi chức năng, theo dõi bệnh nhi từ giai đoạn cấp cứu đến hồi phục lâu dài.

