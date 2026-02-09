Bệnh viện Nhật Bản cắt nhầm tuyến tiền liệt vì lỗi nhập liệu

Một bệnh nhân 60 tuổi tại tỉnh Chiba bị cắt bỏ toàn bộ tuyến tiền liệt oan uổng sau khi bác sĩ dán nhầm kết quả "ung thư ác tính" của người khác vào hồ sơ bệnh án điện tử.

Trung tâm Ung thư tỉnh Chiba (quận Chuo) ngày 6/2 xác nhận sự cố y khoa nghiêm trọng này. Lãnh đạo bệnh viện thừa nhận kíp điều trị đã căn cứ vào dữ liệu sai lệch để chỉ định phẫu thuật cắt bỏ bộ phận cơ thể không cần thiết và cam kết bồi thường cho nạn nhân.

Sai sót khởi nguồn từ quy trình nhập liệu vào hệ thống bệnh án điện tử năm ngoái. Kết quả sinh thiết thực tế của bệnh nhân cho thấy tình trạng ổn định, chỉ cần theo dõi định kỳ. Tuy nhiên, bác sĩ phụ trách đã sơ suất dán đè kết quả chẩn đoán ung thư của một người khác vào hồ sơ ông này. Dựa trên thông tin sai lệch đó, êkíp điều trị quyết định mổ cắt toàn bộ tuyến tiền liệt và hạch bạch huyết vùng chậu ba tháng sau đó.

Giám đốc Trung tâm Ung thư Chiba, ông Atsushi Kato (thứ hai từ trái sang), cùng các cộng sự xin lỗi về sự cố phẫu thuật nhầm hôm 6/2. Ảnh: Akira Miyashita

Bệnh viện chỉ phát hiện nhầm lẫn khi kết quả giải phẫu bệnh khối u sau mổ không trùng khớp với mức độ ác tính ghi trong hồ sơ trước đó. Ca đại phẫu không cần thiết khiến người đàn ông phải chịu đựng các biến chứng hậu phẫu nặng nề cùng sang chấn tâm lý nghiêm trọng.

Đối với bệnh nhân thực sự mắc ung thư (người bị lấy nhầm kết quả), phần dữ liệu sinh thiết trong hồ sơ điện tử bị bỏ trống. May mắn, bác sĩ điều trị kịp thời phát hiện sự bất thường và đối chiếu lại với phiếu xét nghiệm gốc trước khi can thiệp, ngăn chặn được sai sót dây chuyền.

Tại họp báo, Giám đốc Trung tâm Atsushi Kato công khai xin lỗi và nhận trách nhiệm. Ông khẳng định bệnh viện sẽ siết chặt quy trình xác minh danh tính khi nhập liệu, buộc bác sĩ đối chiếu trực tiếp kết quả gốc thay vì chỉ nhìn trên hệ thống. Một hội đồng chuyên môn độc lập cũng được thành lập để điều tra nguyên nhân và sẽ sớm công bố báo cáo chi tiết.

Theo truyền thông Nhật Bản, đây không phải lần đầu cơ sở y tế này tắc trách trong quản lý hồ sơ. Năm 2015, một vụ tráo đổi bệnh phẩm nghiêm trọng tại đây từng khiến một phụ nữ ngoài 30 tuổi bị cắt bỏ hoàn toàn ngực phải dù ung thư mới ở giai đoạn sớm.

Bình Minh (Theo Asahi Shimbun)