Bệnh viện ngập nước triều cường 'lột xác' thành cơ sở y tế hiện đại

TP HCMBệnh viện An Bình 14 tầng khang trang bắt đầu hoạt động từ ngày 20/8, chấm dứt cảnh bác sĩ cùng bệnh nhân phải lội nước mỗi khi triều cường và thấm dột khi mưa.

BS.CK2 Hồ Hải Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện An Bình, cho biết tòa nhà khu B gồm hai tầng hầm và 12 tầng nổi kết nối với khu A tạo nên diện mạo hiện đại cho bệnh viện. Khu A gồm 12 tầng nổi, một tầng hầm, khởi công năm 2018 và đưa vào sử dụng từ năm 2022.

Cơ sở khang trang của Bệnh viện An Bình. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Là một trong những bệnh viện có lịch sử lâu đời tại TP HCM, khu khám chữa bệnh trước đây của Bệnh viện An Bình xuống cấp, thường xuyên ngập nước mỗi khi triều cường, thấm dột khi mưa. Điều này từng gây nhiều khó khăn cho bệnh nhân lẫn nhân viên y tế.

Trong quá trình xây dựng bệnh viện mới những năm qua, thách thức lớn nhất là vẫn phải duy trì khám chữa bệnh cho hàng nghìn lượt người mỗi ngày. Việc vừa thi công, vừa di dời và sắp xếp lại các khoa phòng là áp lực chưa từng có, theo bác sĩ Giang. Nay, bệnh viện mới hoạt động với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế từ cơ bản đến chuyên sâu mà không cần chuyển viện. Bệnh viện cũng mở rộng hợp tác quốc tế, ứng dụng công nghệ thông tin, tiến tới sử dụng bệnh án điện tử, đơn thuốc điện tử...

Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết những năm gần đây, nhiều bệnh viện công lập được đầu tư cơ sở hạ tầng mới, hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của người dân.

Bệnh nhân chụp CT với máy móc hiện đại. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo quy hoạch y tế thành phố, Bệnh viện An Bình được định hướng là bệnh viện đa khoa hạng một, quy mô 700 giường, thuộc cụm y tế chuyên sâu khu vực trung tâm TP HCM. Nơi này tiếp tục phát triển các kỹ thuật hiện đại, phấn đấu đạt cấp chuyên sâu trong giai đoạn đến năm 2030. Trọng tâm là ba trụ cột: nâng cao năng lực chuyên sâu, ứng dụng công nghệ hiện đại, tăng cường hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Song song đó, bệnh viện chuẩn hóa quy trình quản lý chất lượng, tiến tới đạt các chuẩn quốc tế.

"Sở Y tế đặt hàng Bệnh viện An Bình phát triển theo mô hình bệnh viện thông minh - gần dân - phát triển bền vững", ông Thượng nói.

Trong đó, "bệnh viện thông minh" nghĩa là ứng dụng AI, Telehealth và hệ thống dữ liệu lớn trong chẩn đoán, điều trị và quản trị. "Bệnh viện gần dân" gắn liền với nhiều chương trình khám bệnh từ thiện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt dành cho người nghèo và lao động yếu thế. Còn "phát triển bền vững" là vừa nâng cao chuyên môn, vừa tham gia mạng lưới y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe cơ sở theo định hướng của ngành.

Bệnh nhân tại Khoa Điều trị Phục hồi Chức năng. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh viện An Bình khởi thủy là một ngôi chùa của người Hoa gốc Triều Châu, hình thành từ năm 1892, khám bệnh và bốc thuốc miễn phí. Do nhu cầu ngày càng tăng, bệnh viện được xây mới năm 1916, đến năm 1945 áp dụng chữa trị Tây y và có tên Bệnh viện Triều Châu. Năm 1978, nơi này đổi thành Bệnh viện An Bình, do Sở Y tế TP HCM quản lý. Ngày 19/5/1994 bệnh viện mang tên Bệnh viện miễn phí An Bình và từ năm 2001 trở lại là Bệnh viện An Bình.

Lê Phương