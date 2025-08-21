Bệnh viện Nam học Sài Gòn tổ chức tọa đàm hỗ trợ điều trị hiếm muộn

Tọa đàm IVF 5.0 đã mang đến cho các cha mẹ hiếm muộn có thêm kiến thức hữu ích và cập nhật các giải pháp mới giúp nâng cao tỷ lệ đậu thai.

Ngay từ sáng sớm ngày 17/8, hàng trăm cặp vợ chồng đã có mặt tại hội trường để làm thủ tục check-in, nhận quà. Trong phần chia sẻ, các bác sĩ tập trung phân tích những tiến bộ trong lĩnh vực IVF, đặc biệt là các giải pháp công nghệ hỗ trợ như nuôi phôi Timelapse, PRP, keo dính phôi... giúp nâng cao tỷ lệ thành công và rút ngắn hành trình tìm con cho các cặp vợ chồng.

BSCKII Hồ Cao Cường, Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện chia sẻ kiến thức giúp nâng cao tỷ lệ đậu thai. Ảnh: Tọa đàm IVF 5.0

Tọa đàm còn có sự góp mặt của nhiều gia đình đã điều trị thành công tại bệnh viện, trong đó có vợ chồng diễn viên Cao Minh Đạt. Anh chị đã chia sẻ về hành trình gần 10 năm tìm con, đồng thời gửi gắm lời động viên đến các cha mẹ đang tiếp tục hành trình, mong rằng ai cũng sớm đón con yêu về nhà.

Vợ chồng diễn viên Cao Minh Đạt chia sẻ về hành trình IVF thành công. Ảnh: Tọa đàm IVF 5.0

Bên cạnh phần chia sẻ chuyên môn là phần bốc thăm trúng thưởng với quà tặng là 2 suất "món quà ươm mầm" (gói IVF chỉ còn 30 triệu đồng một suất, giá gốc là 125 triệu đồng); một suất "món quà hy vọng (gói IVF chỉ còn 70 triệu đồng, giá gốc 125 triệu đồng).

Gia đình chị Trương Thị Anh là khách hàng may mắn nhận gói IVF trọn vẹn với chi phí chỉ 30 triệu đồng. Chị chia sẻ, ban đầu chỉ đến kiểm tra sức khỏe nhưng bất ngờ trúng giải. "Với tôi, đây là tín hiệu con sẽ sớm về. Cảm ơn bệnh viện đã tổ chức chương trình ý nghĩa, trao cơ hội cho những người tìm con khó khăn như tôi", chị nói.

Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản và Nam học Sài Gòn dành tặng món quà ý nghĩa giúp ba mẹ hiếm muộn giảm bớt gánh nặng kinh tế. Ảnh: Tọa đàm IVF 5.0

Gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Trâm trúng giải "món quà hy vọng" với gói IVF chỉ còn 70 triệu đồng. Chị chia sẻ, hai vợ chồng đã tiết kiệm khá lâu mới quyết định bước vào hành trình tìm con. Nhận được phần thưởng này giúp gia đình chị giảm bớt một phần chi phí, thêm động lực để sớm đón con về.

Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản và Nam học Sài Gòn hiện là một trong những địa chỉ thăm khám, chẩn đoán và điều trị vô sinh hiếm muộn, nam khoa tại TP HCM. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, trang thiết bị hiện đại và phương pháp điều trị tiên tiến, bệnh viện đã giúp rất nhiều cặp vợ chồng biến giấc mơ làm cha mẹ trở thành hiện thực.

Sau 9 kỳ tổ chức liên tiếp, tọa đàm IVF của Bệnh viện Hỗ trợ Sinh sản và Nam học Sài Gòn đã trở thành sự kiện thường niên, thu hút sự quan tâm của cộng đồng, các chuyên gia và nhiều gia đình hiếm muộn.

Mỗi kỳ mang đến giá trị chuyên môn y khoa đồng thời là cầu nối tri thức, kinh nghiệm cũng như tiếp thêm động lực để các cặp vợ chồng kiên trì trên hành trình tìm con.

Thế Đan