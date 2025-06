Bệnh viện Nam An đầu tư công nghệ trẻ hóa được FDA công nhận

Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An công bố ứng dụng hai công nghệ trẻ hóa không xâm lấn thế hệ mới Contoura và Ignite RF nhằm chuẩn hóa phác đồ điều trị cá nhân hóa.

Sự kiện chuyển giao công nghệ giữa Nam An và đơn vị phân phối thiết bị diễn ra ngày 22/6, đánh dấu bước tiến của bệnh viện trong chiến lược phát triển công nghệ. Sự kiện cũng là bước hiện thực hóa cam kết của Nam An về đầu tư bài bản vào hệ thống điều trị, tối ưu hóa hiệu quả chăm sóc sắc đẹp dựa trên năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, cùng trải nghiệm an toàn, cá nhân hóa cho từng khách hàng.

Trong lễ ký kết, đại diện Nam An và đại diện InMode tại Việt Nam đã thống nhất hợp tác chiến lược để đưa Contoura & Ignite RF vào hoạt động tại bệnh viện này. Đồng thời hai bên lên kế hoạch đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên, chuẩn hóa quy trình và giám sát chất lượng lâm sàng lâu dài đối với việc sử dụng thiết bị tại Nam An.

Dr. Lisa Friederich, chuyên gia đào tạo quốc tế từ InMode và CEO Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An Nguyễn Thị Như Lan tại lễ ký kết chuyển giao công nghệ trẻ hóa. Ảnh: Nam An

CEO Nam An Nguyễn Thị Như Lan chia sẻ, đầu tư công nghệ không phải là mua máy mà là sự đầu tư dài hạn vào trải nghiệm và hiệu quả điều trị của khách hàng. "Mỗi thiết bị mới phải phù hợp với chiến lược điều trị cá nhân hóa, được đội ngũ bác sĩ kiểm nghiệm, ứng dụng trên nền tảng chuyên môn vững vàng và mang lại giá trị rõ rệt trong kết quả lâm sàng", nữ CEO nói.

Bác sĩ Đỗ Quang Khải, Giám đốc chuyên môn An Nam cho biết thêm: "Tại Nam An, mỗi công nghệ được đưa vào vận hành đều trải qua quá trình lựa chọn kỹ lưỡng về mặt hiệu quả - an toàn - khả năng phối hợp phác đồ". Theo ông, bệnh viện ưu tiên tích hợp các giải pháp trẻ hóa công nghệ cao với kinh nghiệm điều trị thực tế, nhằm mang lại hiệu quả phù hợp cho từng nhóm vấn đề của khách hàng.

Các đại biểu và khách mời tại lễ ra mắt công nghệ Contoura và Ignite RF tại Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An ngày 22/6. Ảnh: Nam An

Contoura và Ignite RF được giới chuyên môn giới thiệu như "cánh tay hỗ trợ" cho bác sĩ trong quá trình lập phác đồ cá nhân hóa, chứ không thay thế hoàn toàn tay nghề hay kỹ năng chuyên môn. Cụ thể, Contoura là ứng dụng RF đa cực và cảm biến nhiệt độ để tái cấu trúc đường nét gương mặt, đặc biệt phù hợp với nhóm khách hàng mong muốn cải thiện vùng má, nọng, hàm mà không phẫu thuật. Ignite RF là công nghệ trẻ hóa nội sinh, giúp tăng sinh collagen từ sâu trong da, hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi, săn chắc và đều màu. Cả hai công nghệ đều được sử dụng rộng rãi tại các trung tâm thẩm mỹ lớn trên thế giới, nay được cá nhân hóa và tích hợp trong hệ sinh thái điều trị tại Nam An.

Bác sĩ tại Nam An đang thao tác trẻ hóa vùng mặt bằng công nghệ Contoura - không xâm lấn, không cần phẫu thuật. Ảnh: Nam An

Bên cạnh lễ chuyển giao, cùng ngày An Nam tổ chức hội thảo chuyên đề "Cập nhật xu hướng căng da - trẻ hóa thế giới" với các báo cáo chuyên sâu từ các bác sĩ chủ lực của bệnh viện. Trong đó, Ths.BS Nguyễn Phạm Hoàng Kim trình bày báo cáo "Tiếp cận đa tầng trong điều trị trẻ hóa da mặt không phẫu thuật" bàn về phác đồ điều trị dựa trên bản đồ lão hóa riêng biệt của từng khách hàng, ứng dụng RF và kỹ thuật tiêm chỉnh hình nội khoa. Ths.BS Nguyễn Yến Xuân trình bày báo cáo "Điều trị rãnh mũi má - Nguyên nhân và cách phối hợp công nghệ nội khoa, RF để cải thiện hiệu quả thay vì xử lý đơn lẻ". Ths.BS Trần Anh Tuấn trình bày "Tạo đường nét vòng eo sau sinh - Phối hợp RF body và phác đồ vận động chuyên sâu".

Các bác sĩ trình bày báo cáo chuyên đề tại hội thảo "Cập nhật xu hướng căng da - trẻ hóa thế giới. Ảnh: Nam An

Các bài trình bày nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ vào hệ thống phác đồ đa tầng - đa công nghệ - đa chuyên khoa, giúp nâng cao tính cá nhân hóa, phù hợp với từng tình trạng da và mục tiêu điều trị riêng biệt. Sự kiện thu hút đông đảo các bác sĩ chuyên ngành, đại diện các thẩm mỹ viện, phòng khám và khách mời yêu thích công nghệ làm đẹp.

Diệp Chi