Bệnh viện Mắt Sài Gòn triển lãm các tác phẩm từ tròng kính cũ

TP HCMTriển lãm "Mở" Mắt diễn ngày 1-2/4, trưng bày 12 tác phẩm nghệ thuật được sáng tạo từ tròng kính cũ và các vật liệu thủy tinh, mica.

Kính mắt từ "vật ngoài ý muốn" dần trở thành "vật bất ly thân" với nhiều người. Tuy nhiên, theo sự tiến bộ của y học, tật khúc xạ và những bệnh lý về mắt được điều trị dứt điểm. Trong ngăn kéo tủ tại hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn chứa nhiều cặp kính cũ không còn được sử dụng sau phẫu thuật thành công. Mỗi cặp kính lại mang một câu chuyện riêng.

Những tròng kính cũ đang chờ được hóa thân thành tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: BV Mắt Sài Gòn

Từ cảm hứng trên mỗi câu chuyện đó, hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn "xin" lại nhiều tròng kính cũ từ khách hàng để tái sinh thành tác phẩm nghệ thuật và trưng bày trong triển lãm mang tên: "Mở" Mắt.

Sự kiện sẽ trưng bày 12 tác phẩm nghệ thuật được sáng tạo từ tròng kính cũ và các vật liệu thủy tinh, mica để người xem có thêm các kiến thức mới về nhãn khoa, giúp mọi người hiểu và thêm yêu đôi mắt của mình. Trong đó, tác phẩm "Mở" Mắt với kích thước lớn được thực hiện bởi nghệ sĩ Người Đá và đội ngũ, tạo hình từ hàng nghìn tròng kính cũ, kể câu chuyện về những đôi mắt trong thời đại kỹ thuật số, từng nhìn cuộc sống qua rào cản của tật khúc xạ hay các bệnh lý nhãn khoa.

Một góc nhỏ của tác phẩm "Mở" Mắt. Ảnh: BV Mắt Sài Gòn

Bên cạnh đó, nhiều kiến thức thú vị về đôi mắt sẽ được thể hiện qua các bức tranh mosaic sử dụng thủ pháp tạo ra hình ảnh từ tập hợp những mảnh nhỏ của Tòong Teng Studio. Có thể nhiều người vẫn chưa biết, mắt người có đường kính chỉ 2,54cm và trọng lượng chỉ 7 gam nhưng lại chuyển động với tốc độ 150 mili mỗi giây và có khả năng nhận diện đến 10 triệu màu sắc khác nhau.

Nghệ sĩ của Tòong Teng Studio hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho tác phẩm. Ảnh: BV Mắt Sài Gòn

Tại khu vực của tác phẩm tự do, người đến xem được chiêm ngưỡng 8 sản phẩm điêu khắc lấy cảm hứng từ những câu chuyện thật do nghệ sĩ Tidu thực hiện. Tên mỗi tác phẩm khắc họa một cảm xúc khác nhau của những người phẫu thuật khúc xạ thành công. Nếu như tác phẩm "Ngỡ" mang đến một chút bỡ ngỡ từ khi tháo kính, thì "Nhẹ" lại mô tả cảm giác nhẹ nhàng khi đầu mũi không còn cặp kính. Qua sản phẩm "Thoáng", tầm nhìn được khơi mở, để không gian "Gần" phá tan mọi rào cản. Các sản phẩm điêu khắc mang tên "Sắc", Thực", " Yên", "Sáng" cũng mở ra nhiều cảm xúc mới lạ để đứng trước "Tự do", mọi người đều có thể có cảm giác tương lai mở ra phía trước khi tìm được tầm nhìn sáng khoẻ..

Bên cạnh thưởng thức tác phẩm nghệ thuật từ các nghệ sĩ, tại không gian "Yêu mắt", khán giả sẽ có thể lưu lại khoảnh khắc tươi đẹp của đôi mắt mình với sự hỗ trợ của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đồng thời nhận quà từ ban tổ chức

Nghệ sĩ TiDu và Người Đá trao đổi về kết cấu của tác phẩm. Ảnh: BV Mắt Sài Gòn

Triển lãm còn có sự góp mặt của ca sĩ Nguyên Hà từ 16h30-17h30, thứ 7 ngày 1/4. Nguyên Hà sẽ chia sẻ về tác phẩm "Sắc", được lấy cảm hứng từ câu chuyện đôi mắt tự do sau khi cô phẫu thuật khúc xạ thành công tại Mắt Sài Gòn.

Tâm Anh