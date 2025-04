Bệnh viện Mắt Sài Gòn lần 3 nhận giải tại Healthcare Asia Awards

Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn được vinh danh với hai hạng mục tại lễ trao giải Healthcare Asia Awards 2025, diễn ra tại Kuala Lumpur, thủ đô Malaysia tối 10/4.

Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn là đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được vinh danh 3 năm liên tiếp (2023-2025) vì nỗ lực phát triển trong lĩnh vực nhãn khoa tại Việt Nam. Tại sự kiện quy tụ hơn 100 tên tuổi lớn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe châu Á, Hệ thống bệnh viện mắt Sài Gòn được xướng tên trong hạng mục "Bệnh viện chuyên khoa của năm tại Việt Nam" (Specialty Hospital of the Year - Vietnam) và "Sáng kiến vì sức khỏe và phúc lợi cộng đồng của năm tại Việt Nam" (Health and Wellness Initiative of the Year - Vietnam) với dự án Vision Bus.

Healthcare Asia Awards là một trong những giải thưởng uy tín nhất trong khu vực, tôn vinh các đơn vị y tế có đóng góp nổi bật trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Giải thưởng được xét duyệt dựa trên các tiêu chí đánh giá về chất lượng dịch vụ, công nghệ tiên tiến, trải nghiệm khách hàng và những đóng góp cho sức khỏe cộng đồng.

Đại diện hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn nhận giải Healthcare Asia Awards 2025. Ảnh: Healthcare Asia Awards

Giải thưởng Specialty Hospital of the Year - Vietnam đã ghi nhận những thành tựu nổi bật của Bệnh viện Mắt Sài Gòn trong việc hiện đại hóa điều trị, đầu tư công nghệ cao và nâng tầm dịch vụ y tế chuyên sâu. Tính đến năm 2025, hệ thống đã xây dựng và vận hành 19 bệnh viện và phòng khám chuyên khoa mắt trên toàn quốc, phục vụ hơn 6 triệu lượt bệnh nhân và điều trị thành công trên 2 triệu lượt điều trị.

Hệ thống tiên phong ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến vào điều trị nhãn khoa tại Việt Nam. Đơn cử như Phaco không dao - kỹ thuật điều trị đục thủy tinh thể hiện đại, an toàn, ít xâm lấn. Kỹ thuật này còn ứng dụng AI trong lập trình vết mổ và chẩn đoán hình ảnh, nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian hồi phục. Hay EYESignature - công nghệ xóa cận cá nhân hóa - đem lại thị lực tối ưu, sắc nét và an toàn cho từng bệnh nhân.

Ông Nguyễn Phi Long, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Healthcare Asia Awards

Trong khi đó, giải thưởng Health and Wellness Initiative of the Year dành cho dự án "Vision Bus - Sáng mắt, sáng cả niềm tin", ghi nhận những đóng góp của hệ thống trong chăm sóc thị lực cộng đồng. Chương trình đã thực hiện 2.980 chuyến xe lưu động đến thăm khám mắt miễn phí cho hơn 260.100 lượt bệnh nhân trên toàn quốc. Đây là một trong những sáng kiến thể hiện cam kết của bệnh viện trong việc mang đến dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng cao cho mọi người dân Việt Nam.

Hành trình Vision Bus tổ chức thăm khám cho bà con huyện Cần Giờ, THCM. Ảnh: Bệnh viện Mắt Sài Gòn

Đại diện Ban tổ chức Healthcare Asia Awards đánh giá Bệnh viện Mắt Sài Gòn là một trong những đơn vị nhãn khoa hàng đầu tại khu vực, không chỉ ở quy mô mà còn ở sự đổi mới không ngừng trong công nghệ điều trị. "Sự kết hợp giữa chuyên môn vững vàng, công nghệ tiên tiến và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng đã tạo nên một mô hình y tế đáng học hỏi trong khu vực châu Á", vị này cho biết.

Ông Nguyễn Phi Long, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, đơn vị chủ quản của hệ thống Bệnh viện mắt Sài Gòn, cho biết: "Việc được vinh danh 3 năm liên tiếp tại Healthcare Asia Awards là sự khẳng định cho chiến lược phát triển bền vững, lấy bệnh nhân làm trung tâm, không ngừng đổi mới và cam kết vì cộng đồng".

Bác sĩ Mắt Sài Gòn giới thiệu công nghệ EYESignature - xóa cận cá nhân hóa tới khách hàng. Ảnh: Bệnh viện Mắt Sài Gòn

Năm nay đánh dấu cột mốc 21 năm hình thành và phát triển, Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn tiếp tục khẳng định tầm nhìn trở thành trung tâm nhãn khoa hàng đầu khu vực. Bên cạnh không ngừng đổi mới công nghệ, hệ thống từng bước mở rộng hợp tác quốc tế, đồng thời phát triển các chương trình chăm sóc mắt cộng đồng bền vững nhằm nâng cao chất lượng điều trị và mở rộng dịch vụ y tế cho người dân Việt Nam.

Diệp Chi