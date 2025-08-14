Bệnh viện Mắt Sài Gòn giới thiệu dịch vụ kiểm soát cận thị

Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám, thuộc hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn vừa ra mắt dịch vụ "Kiểm soát cận thị" chuyên sâu cho trẻ em, cùng phụ huynh bảo vệ thị lực cho bé.

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ cận thị ở trẻ em Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng, nhất là ở nhóm học sinh tiểu học và trung học cơ sở, với nguyên nhân đến từ việc học tập căng thẳng, thiếu ánh sáng tự nhiên, sử dụng thiết bị điện tử quá mức và thói quen sinh hoạt chưa khoa học. Đáng chú ý, nhiều trường hợp cận thị tiến triển nhanh, tăng từ 1-2 độ mỗi năm, dẫn đến nguy cơ biến chứng nguy hiểm tại mắt trong tương lai.

Trước thực tế đó, dịch vụ "Kiểm soát cận thị" được Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám đầu tư chuyên biệt cả về nhân sự, trang thiết bị và phác đồ cá nhân hóa, hướng tới giúp phụ huynh và trẻ tiếp cận giải pháp khoa học, hiệu quả, an toàn.

ThS.BS Nguyễn Huỳnh Yến Nhi - Trưởng khoa Kiểm soát cận thị Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám đang kiểm tra thị lực cho trẻ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đây, giải pháp phổ biến nhất cho tình trạng cận thị là đo và cắt một cặp kính phù hợp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là một giải pháp mang tính đối phó, chỉ giúp trẻ nhìn rõ ở thời điểm hiện tại chứ không can thiệp vào gốc rễ của vấn đề là sự dài ra bất thường của trục nhãn cầu. Dịch vụ ra đời là một cách hiện thực hóa việc chuyển dịch tư duy từ "chỉnh kính" sang "kiểm soát" trong quản lý cận thị.

Các bác sĩ Mắt Sài Gòn trong lễ ra mắt dịch vụ "Kiểm soát cận thị". Ảnh: Bệnh viện cung cấp

ThS.BS Nguyễn Huỳnh Yến Nhi - Trưởng khoa Kiểm soát cận thị Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám cho biết, đơn vị xây dựng phác đồ điều trị kiểm soát cận thị cá nhân hóa dựa trên nhiều yếu tố: độ cận hiện tại, tốc độ tiến triển, chỉ số sinh trắc học bao gồm độ cong giác mạc và độ dài trục nhãn cầu, cùng với các yếu tố nguy cơ như di truyền, thói quen học tập, lối sống... "Mỗi trẻ sẽ được thiết kế một lộ trình theo dõi và kiểm soát tối ưu nhất. Phụ huynh cũng được tư vấn kỹ về kiểm soát cận thị để đồng hành với trẻ và hỗ trợ quá trình điều trị hiệu quả", bác sĩ Nguyễn Huỳnh Yến Nhi nói.

Phát biểu tại lễ ra mắt dịch vụ, BS.CKII Tăng Hồng Châu - Giám đốc Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám cho biết, một đôi mắt sáng không chỉ là yếu tố sức khỏe mà còn là tiền đề quan trọng để phát triển tư duy, cảm xúc và nhân cách trẻ nhỏ. "Việc kiểm soát cận thị không chỉ dừng ở đeo kính đơn thuần, mà là một chiến lược điều trị có hệ thống, dựa trên theo dõi chặt chẽ và can thiệp kịp thời nhằm hạn chế tối đa việc gia tăng độ cận", BS.CKII Tăng Hồng Châu nhấn mạnh. Vì thế, bệnh viện đầu tư toàn diện cho dịch vụ này, từ hệ thống máy chụp bản đồ giác mạc và đo độ dài trục nhãn cầu để đánh giá nguy cơ và dự báo tiến triển cận thị ở trẻ cùng với đội ngũ chuyên môn cao nhằm mang lại hiệu quả điều trị tối ưu.

Bác sĩ Châu (thứ hai từ phải sang), bác sĩ Nhi (thứ ba từ phải sang) cùng đội ngũ nhân viên dịch vụ "Kiểm soát cận thị". Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bên cạnh điều trị, Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám cũng lên kế hoạch triển khai các chương trình truyền thông, giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng của kiểm soát cận thị. Bệnh viện còn tổ chức khám sàng lọc định kỳ tại trường học, hỗ trợ huấn luyện cho giáo viên và phụ huynh trong việc nhận diện dấu hiệu cận thị sớm, cách thức phòng ngừa và ngăn chặn tiến triển cận thị.

BS.CKII Tăng Hồng Châu - đại diện bệnh viện trao suất khám miễn phí đến đại diện các trường học. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Dịch vụ Kiểm soát Cận thị tại Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám hiện sẵn sàng tiếp nhận khách hàng tại tòa nhà thiết kế riêng biệt dành cho trẻ em, với đội ngũ chuyên viên khúc xạ và bác sĩ thực hiện đo, khám, tư vấn, lập kế hoạch điều trị và theo dõi đồng hành lâu dài, toàn diện.

Kim Anh