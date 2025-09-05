Bệnh viện Mắt Sài Gòn cam kết cùng cộng đồng kiểm soát cận thị

Đồng tài trợ hội nghị quốc tế về kiểm soát cận thị GOMCC & OVC 2025, triển khai nhiều hoạt động chuyên môn, Bệnh viện Mắt Sài Gòn khẳng định cam kết cùng cộng đồng kiểm soát cận thị.

Cận thị đang trở thành "dịch bệnh thầm lặng" của thế kỷ 21. Một nghiên cứu của Viện Cận thị quốc tế dự báo đến năm 2050, một nửa dân số thế giới sẽ bị ảnh hưởng bởi tật khúc xạ này. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế khi tỷ lệ học sinh, sinh viên mắc cận thị ngày càng gia tăng.

Trong hai ngày 23-24/8, hội nghị quốc tế GOMCC & OVC 2025 đã diễn ra tại Hà Nội, quy tụ hàng trăm chuyên gia nhãn khoa, khúc xạ và tổ chức y tế trong - ngoài nước. Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn (MSG) - "Hệ thống bệnh viện phòng khám chuyên khoa Mắt ngoài công lập có quy mô lớn nhất Việt Nam" tham dự với vai trò đồng tài trợ và ghi dấu bằng nhiều hoạt động chuyên môn, đóng góp cho sự phát triển của ngành khúc xạ nhãn khoa Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội nghị GOMCC & OVC 2025. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Mắt Sài Gòn đã giới thiệu tại hội nghị mô hình Trung tâm Kiểm soát Cận thị toàn diện - chuyên biệt, được xây dựng dựa trên quy trình chuẩn quốc tế và thực nghiệm tại Việt Nam. Mô hình chú trọng sự phối hợp giữa bác sĩ nhãn khoa và cử nhân khúc xạ, tạo nên hệ thống quản lý cận thị đồng bộ từ tầm soát, chẩn đoán, can thiệp đến theo dõi tiến triển. Các chuyên gia kỳ vọng mô hình là hướng đi mới, giúp nâng cao hiệu quả quản lý cận thị và phát triển ngành khúc xạ trong nước.

Mô hình Trung tâm Kiểm soát Cận thị cũng là cách Bệnh viện Mắt Sài Gòn hiện thực hóa trách nhiệm xã hội khi đưa kiểm soát cận thị trở thành một phần trong chương trình chăm sóc sức khỏe học đường. Theo đơn vị, điều này mang ý nghĩa lâu dài, giúp trẻ em Việt Nam có cơ hội tiếp cận dịch vụ nhãn khoa chuẩn mực, giảm thiểu gánh nặng cận thị học đường và cùng xây dựng tương lai "nhìn rõ - sống trọn vẹn".

Khu vực trưng bày mô hình Trung tâm Kiểm soát Cận thị toàn diện - chuyên biệt tại hội nghị quốc tế GOMCC & OVC 2025. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trong phiên thảo luận "Tương lai ngành khúc xạ nhãn khoa: Đổi mới trong kỷ nguyên vươn mình", bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Giám đốc Điều hành cấp cao, Phát triển kinh doanh Optometry của Mắt Sài Gòn cùng các tiến sĩ, bác sĩ và chuyên gia Zeiss mang đến góc nhìn thực tiễn từ Việt Nam, kết hợp xu thế toàn cầu về kiểm soát cận thị. Phiên thảo luận một lần nữa nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của cử nhân ngành khúc xạ (Optometrist) trong hệ thống chăm sóc mắt hiện đại. Sự kết hợp giữa bác sĩ và cử nhân khúc xạ được coi là nền tảng cho dịch vụ chăm sóc mắt toàn diện và chuyên biệt.

Phiên thảo luận về "Tương lai ngành khúc xạ nhãn khoa: Đổi mới trong kỷ nguyên vươn mình". Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngoài ra, nhiều báo cáo chuyên sâu của các bác sĩ đến từ Mắt Sài Gòn cũng lan tỏa kinh nghiệm thực tiễn và định hình hướng đi bền vững cho ngành khúc xạ nhãn khoa Việt Nam. Trong đó nổi bật là đề tài "Tiếp cận toàn diện trong quản lý cận thị tại mô hình Trung tâm Kiểm soát Cận thị" của ThS.BS Nguyễn Huỳnh Yến Nhi và cử nhân khúc xạ Trang Sĩ Tín. Báo cáo phân tích các giải pháp điều trị kiểm soát cận thị ở trẻ em, mô hình quản lý toàn diện và vai trò của định tâm quang học trong điều trị kiểm soát cận thị. Còn "Báo cáo ca lâm sàng: Vai trò chẩn đoán và tiên lượng của sinh trắc học nhãn cầu ở trẻ cận thị thấp của cử nhân khúc xạ Võ Huỳnh Nhi chỉ ra những hiểu lầm về cận thị thấp - nguy cơ thấp. Báo cáo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đo chiều dài trục nhãn cầu thường quy cho trẻ có nguy cơ về cận thị để có thể phát hiện và điều trị kịp thời.

ThS.BS Nguyễn Huỳnh Yến Nhi trình bày báo cáo chuyên môn tại hội nghị. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo các chuyên gia, kiểm soát cận thị không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế mà là sứ mệnh xã hội trong việc bảo vệ mắt sáng cho thế hệ tương lai. Với hành trình hơn 20 năm chăm sóc sức khỏe đôi mắt, Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn không ngừng lan tỏa tri thức và chung tay mang các giải pháp kiểm soát cận thị cho phụ huynh, giáo viên và cộng đồng để trẻ em được học tập, vui chơi và phát triển với đôi mắt sáng khỏe.

"Hiện diện tại GOMCC & OVC 2025, Bệnh viện Mắt Sài Gòn khẳng định quyết tâm đồng hành cùng các đơn vị y tế, trường học, các đối tác và các phụ huynh trong việc nâng tầm chất lượng chăm sóc thị lực học đường và cùng cộng đồng chung tay vì thế hệ mắt sáng mai sau", đại diện bệnh viện nhấn mạnh.

Kim Anh