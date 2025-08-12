Bệnh viện Mắt Cao Thắng lập kỷ lục về đạt chứng nhận JCI

Bệnh viện chuyên khoa Mắt Cao Thắng vừa xác lập kỷ lục Việt Nam với 6 lần liên tiếp đạt chứng nhận chất lượng y tế quốc tế JCI.

Ngày 8/8 vừa qua, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao chứng nhận cho Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt Cao Thắng là "Cơ sở y tế về chuyên khoa mắt đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận chất lượng JCI và duy trì liên tục trong nhiều năm nhất". Cụ thể, Bệnh viện chuyên khoa Mắt Cao Thắng 6 lần được cấp chứng nhận JCI, liên tục từ năm 2009 đến 2025. Tháng 7 vừa qua, bệnh viện này đạt chứng nhận quốc tế JCI về an toàn người bệnh và chất lượng bệnh viện lần thứ 6 liên tiếp.

Ban giám đốc bệnh viện nhận quyết định và chứng nhận Kỷ lục Việt Nam từ Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, sáng 8/8. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Năm 2009, Bệnh viện chuyên khoa Mắt Cao Thắng là đơn vị chuyên khoa về mắt đầu tiên tại Việt Nam chinh phục hệ thống tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện do Tổ chức JCI (Joint Commission International - Mỹ) đánh giá và công nhận. JCI được xem là "con dấu vàng quốc tế" của ngành y tế toàn cầu với hơn 1.200 tiêu chí đánh giá liên quan đến an toàn người bệnh, hiệu quả điều trị, chuẩn hóa quy trình lâm sàng và năng lực quản lý bệnh viện ở cấp độ hệ thống.

Xuất phát từ chiến lược phát triển bền vững, đặt người bệnh làm trung tâm với triết lý "an toàn - chất lượng - trải nghiệm", Bệnh viện chuyên khoa Mắt Cao Thắng tiên phong phát triển mô hình y tế vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế để chăm sóc sức khỏe cho người Việt và nỗ lực nâng tầm y tế Việt Nam trong hệ thống y tế toàn cầu.

Phát biểu tại buổi lễ nhận kỷ lục Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Điều hành Bệnh viện chuyên khoa Mắt Cao Thắng chia sẻ: "Đối với chúng tôi, JCI không chỉ là một chứng nhận, mà là văn hóa vận hành vì chất lượng. Chúng tôi đặt người bệnh làm trung tâm và luôn tự đặt câu hỏi: Làm sao để bệnh nhân được an toàn hơn, được chăm sóc tốt hơn và điều trị hiệu quả hơn?". Theo ông, việc đạt kỷ lục Việt Nam về số lần nhận chứng chỉ JCI là công sức của cả tập thể bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và đội ngũ vận hành đã nỗ lực không ngừng nghỉ. Đây cũng là lời cam kết của đơn vị tiếp tục mang đến dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng quốc tế cho người Việt.

Ông Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc điều hành Bệnh viện Mắt Cao Thắng phát biểu tại lễ công bố kỷ lục Việt Nam. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trong hơn 20 năm hoạt động, Bệnh viện chuyên khoa Mắt Cao Thắng không ngừng đầu tư nâng cấp công nghệ điều trị. Đơn vị là một trong số ít bệnh viện mắt tại Việt Nam sở hữu các thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới như Zeiss VisuMax 800, Zeiss Mel90, MYAH, Femto LDv Z8, Centurion Alcon, Zeiss OCT Cirrus 6000 tích hợp AI, Zeiss IOL Master 700...

Bệnh viện quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa mắt đầu ngành, giàu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên sâu trong và ngoài nước, liên tục cập nhật những kiến thức y khoa mới nhất. 100% quy trình điều trị, chăm sóc và kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện được xây dựng và cải tiến đáp ứng tiêu chí của JCI, mang đến trải nghiệm an toàn và hiệu quả cho người bệnh.

Trong những năm qua, hàng chục nghìn bệnh nhân đã được điều trị hiệu quả tại đây. Chị Lê Thị Diễm (34 tuổi, TP HCM) bị đục thủy tinh thể ở độ tuổi còn rất trẻ do biến chứng từ điều trị Lupus ban đỏ. "Tôi bị đục thủy tinh thể do phải dùng thuốc corticoid trong thời gian mang thai để điều trị Lupus. Thị lực suy giảm nghiêm trọng khi mới ngoài 30 tuổi, tôi vô cùng hoang mang", chị nhớ lại. Sau khi tham khảo nhiều nơi, chị Diễm quyết định chọn điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa Mắt Cao Thắng. Sau phẫu thuật, mắt chị đã tinh tường trở lại. "Tôi thực sự cảm ơn bệnh viện vì dịch vụ chuyên nghiệp, bác sĩ tư vấn tận tâm và kết quả thị lực sáng rõ trở lại", chị Diễm nói.

Với triết lý "Một đôi mắt cho cả cuộc đời", bệnh viện không ngừng mở rộng phạm vi chăm sóc mắt chuyên sâu, bao gồm: phẫu thuật khúc xạ bằng công nghệ laser hiện đại tích hợp AI: Smile Pro AI 4.0, Smile Pro, Presbyond Pro; điều trị đục thủy tinh thể bằng công nghệ hiện đại tích hợp AI và sử dụng các IOL thủy tinh thể có chất lượng cao từ các thương hiệu uy tín trên thế giới; điều trị võng mạc và các bệnh lý về mắt và đáy mắt. Bệnh viện cũng xây dựng Trung tâm kiểm soát cận thị cá nhân hóa dành cho trẻ em với thiết bị Myah cùng quy trình điều trị, quản lý cận thị bằng các phương pháp tiên tiến như Ortho-K, tròng kính kiểm soát cận thị, huấn luyện thị giác 3D/4D.

Đại diện bệnh viện cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, đầu tư và ứng dụng các công nghệ y tế tiên tiến vào quy trình chăm sóc hướng đến trải nghiệm vượt trội dành cho người bệnh.

Kim Anh