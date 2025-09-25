Bệnh viện Mắt Cao Thắng đồng tổ chức hội nghị về tiêu chuẩn JCI

Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng phối hợp Tập đoàn Y khoa Sài Gòn (MSG) tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật cập nhật các kiến thức, tiêu chuẩn JCI trong y tế, ngày 20/9.

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật là sự kiện y khoa thường niên do Tập đoàn Y khoa Sài Gòn khởi xướng nhằm chia sẻ thành tựu nghiên cứu, cập nhật công nghệ tiên tiến và lan tỏa các chuẩn mực y tế quốc tế tại Việt Nam. Hội nghị năm nay mang chủ đề "Công nghệ hiện đại, chất lượng JCI", gồm nhiều phiên thảo luận xuyên suốt cả hai buổi sáng chiều, quy tụ hơn 300 chuyên gia trong lĩnh vực y tế trong và ngoài nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BTC

JCI (Joint Commission International) có trụ sở tại Mỹ là một tổ chức uy tín trên thế giới trong việc thẩm định và công nhận chất lượng y tế, nhất là chất lượng bệnh viện, tập trung vào mục tiêu đảm bảo an toàn và mang lại hiệu quả điều trị cao nhất cho người bệnh. Chứng nhận JCI khẳng định các cơ sở y tế đã tuân thủ các quy trình khắt khe, tập trung vào an toàn cho bệnh nhân, chất lượng điều trị và quản trị bệnh viện hiệu quả.

Tất cả 6 đơn vị y tế đạt chứng nhận chất lượng JCI tại Việt Nam đều có tham luận chia sẻ tại hội nghị, gồm: Hệ thống Y tế Vinmec, Bệnh viện FV, Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH), Tập đoàn Y tế Phương Châu, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học và Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng (thuộc tập đoàn Y khoa Sài Gòn). Ông Nick Liew, Quản lý Quốc tế - khu vực Châu Á Thái Bình Dương của tổ chức JCI cũng có bài thuyết trình tại hội nghị.

6 đơn vị y tế đạt chứng nhận chất lượng JCI tại Việt Nam tham dự báo cáo khoa học tại hội nghị. Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, với sự tham gia đông đảo của đội ngũ chuyên gia, y bác sĩ và cán bộ y tế từ nhiều chuyên ngành, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật 2025 vừa là diễn đàn trao đổi tri thức, vừa là nơi lan tỏa thông điệp nhân văn "An toàn người bệnh và Chăm sóc tận tâm". Lấy người bệnh làm trung tâm, bảo đảm an toàn trong mọi quy trình chăm sóc cũng chính là giá trị cốt lõi mà các bệnh viện đạt chuẩn JCI tại Việt Nam cùng cam kết theo đuổi.

Ông Huỳnh Lê Đức - Tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn (giữa) và ông Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc điều hành Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng nhận chứng nhận chất lượng quốc tế JCI lần thứ 6 từ đại diện Tổ chức JCI (Mỳ). Ảnh: BTC

Một trong những điểm nhấn của hội nghị là vinh danh Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng. Năm 2025, bệnh viện chính thức đạt chứng nhận JCI lần thứ 6 liên tiếp, xác lập kỷ lục trở thành bệnh viện chuyên khoa mắt duy trì chứng nhận JCI liên tục lâu năm nhất tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Đại diện ban tổ chức cho biết, thành tựu này của Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng thể hiện uy tín, sự bền vững, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong của bệnh viện trong hành trình nâng cao chất lượng khám chữa bệnh theo chuẩn mực toàn cầu.

Ông Huỳnh Lê Đức - Tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn (giữa), ông Nguyễn Phi Long - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn (phải) và ông Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc điều hành Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng (trái) nhận chứng nhận xác lập Kỷ lục Đông Nam Á từ đại diện Tổ chức Kỷ lục Đông Nam Á và Việt Nam. Ảnh: BTC

Đồng hành Tập đoàn Y khoa Sài Gòn trong vai trò đồng tổ chức, Bệnh viện Chuyên khoa Mắt Cao Thắng mong muốn khẳng định tinh thần tiên phong trong hội nhập quốc tế, ứng dụng công nghệ cao và duy trì chuẩn mực JCI xuyên suốt hơn 20 năm qua.

Kim Anh