Bệnh viện lớn nhất Đồng Nai bỏ bệnh án giấy

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai dùng bệnh án điện tử thay thế bệnh án giấy, giúp việc khám chữa bệnh dễ dàng hơn trong thời đại số.

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai sử dụng bệnh án điện tử từ ngày 12/9. Đây là bệnh viện thứ ba của tỉnh Đồng Nai áp dụng bệnh án điện tử sau Bệnh viện Đa khoa Long Khánh và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cho biết để vận hành bệnh án điện tử, bệnh viện đã phối hợp các đối tác công nghệ xây dựng hệ thống trong vòng hai năm qua. Từ tháng 6, bệnh viện đầu tư nâng cấp hai máy chủ phục vụ cho bệnh án điện tử; hệ thống chống virus dành cho các máy chủ, nâng cấp hệ thống tường lửa.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai bắt đầu sử dụng bệnh án điện tử. Ảnh: Phước Tuấn

Hiện tại, bệnh án điện tử đã thực hiện ở một số khoa nội và khoa ngoại. Dự án đang triển khai dần đến các khoa còn lại, khoa sản và các chuyên khoa lẻ.

"Sau khi đạt được những kết quả, bệnh viện sẽ tiếp tục triển khai đến 100% khoa, điều chỉnh hoàn thiện phần mềm và hệ thống nhằm tạo thuận lợi, tiện ích cho nhân viên y tế sử dụng và đảm bảo tính pháp lý", bác sĩ Tuấn nói.

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là bệnh viện lớn nhất tỉnh. Nơi này còn đang ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính trong khám chữa bệnh như triển khai thanh toán không dùng tiền mặt quét mã QR code động, áp dụng thẻ One Card, đăng ký khám bệnh trực tuyến; triển khai và sử dụng hiệu quả hệ thống LIS - Quản lý toàn diện dữ liệu xét nghiệm bệnh nhân; hệ thống PACS - Nâng cao chất lượng hình ảnh y học và hỗ trợ chẩn đoán từ xa.

Bệnh án điện tử giúp người bệnh rút ngắn thời gian chờ khám nhờ đăng ký trực tuyến, đồng bộ dữ liệu để bác sĩ tra cứu dễ dàng, giảm chi phí in ấn và phim chụp. Hệ thống cho phép liên thông giữa các cơ sở y tế, hạn chế làm lại xét nghiệm, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong quản lý bảo hiểm và giảm thủ tục hành chính rườm rà.

Cả nước có hơn 1.800 bệnh viện, nhưng đến giữa tháng 6 chỉ 270 cơ sở chuyển sang bệnh án điện tử. Bộ Y tế yêu cầu đến 30/9, tất cả bệnh viện phải "khai tử" bệnh án giấy; các cơ sở còn lại phải hoàn thành chậm nhất vào cuối năm 2026.

Phước Tuấn