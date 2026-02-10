Bệnh viện lâu đời nhất Việt Nam đón tuổi 165

Từ Nhà thương Chợ Quán bên dòng kênh Tàu Hủ, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM - tuyến cuối về điều trị bệnh truyền nhiễm, kỷ niệm 165 năm hình thành và nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tại lễ kỷ niệm ngày 10/2, BS.CK2 Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc bệnh viện, đã ôn lại lịch sử từ ngày 13/2/1861, khi Nhà thương Chợ Quán chính thức mở cửa đón những bệnh nhân đầu tiên. Từ quy mô ban đầu chỉ 250 giường bệnh, nơi đây đã chuyển mình trở thành bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về nhiễm trùng - truyền nhiễm của khu vực phía Nam. Bệnh viện còn ghi dấu sự hy sinh của cố Tổng Bí thư Trần Phú vào năm 1931.

"165 năm không chỉ là con số thời gian mà là chiều sâu lịch sử, là sức nặng trách nhiệm được các thế hệ trao truyền", bác sĩ Dũng nói.

PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, nhận định chặng đường 165 năm đã hun đúc nên bản lĩnh riêng của đội ngũ y bác sĩ nơi đây, bình tĩnh trước dịch bệnh và kiên định với lời thề nghề nghiệp. Trong giai đoạn cam go của đại dịch Covid-19, bệnh viện được xem là "chốt chặn cuối cùng", điều trị thành công hàng nghìn ca nguy kịch.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Một trong những điểm làm nên uy tín của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới là mối quan hệ hợp tác quốc tế sâu rộng, đặc biệt là với Vương quốc Anh thông qua Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU). Tham dự buổi lễ, ông William Lawrenson, Quyền Tổng Lãnh sự Anh tại TP HCM, bày tỏ niềm vinh dự khi chứng kiến cột mốc lịch sử của bệnh viện. Ông chia sẻ rằng ngay khi đến Việt Nam năm 2024, đã được nghe kể nhiều về những đóng góp phi thường của bệnh viện trong đại dịch, đặc biệt là việc cứu chữa cho các công dân Anh.

OUCRU (thành lập từ năm 1991) được xem như "một ngôi nhà của đối tác thân thiết" tọa lạc ngay trong khuôn viên bệnh viện. "Nếu không có sự hỗ trợ bền bỉ của bệnh viện, đơn vị đã không thể đạt được những thành tựu khoa học có tác động lớn trong cuộc chiến chống lại các bệnh truyền nhiễm toàn cầu", ông nói.

Sự hợp tác quốc tế đã góp phần giúp bệnh viện công bố hơn 1.300 bài báo quốc tế, tạo nên một "tuyến phòng thủ khoa học" vững chắc. Đây là nơi nhiều lần xác định tác nhân gây bệnh đầu tiên trên cả nước khi dịch mới bùng phát, giúp ngành y tế khoanh vùng, xử lý kịp thời. Về hiệu quả điều trị, nhờ làm chủ kỹ thuật cao như ECMO, các chỉ số tử vong tại bệnh viện giảm sâu, tỷ lệ tử vong do sốt rét giảm từ 35% xuống 15-20%, uốn ván giảm từ 25% xuống còn 5-7%.

Bước sang chặng đường mới, lãnh đạo bệnh viện xác định 3 trụ cột chiến lược: phát triển chuyên môn sâu (ứng dụng AI, dữ liệu lớn), đẩy mạnh nghiên cứu - hợp tác quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Bệnh viện cũng đang hiện đại hóa cơ sở vật chất, điển hình là Khu khám Gan mới vừa đi vào hoạt động.

Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ngày 10/2. Ảnh: Song Khuê

Dịp này, bên cạnh Huân chương Lao động hạng Nhất, bệnh viện cũng vinh dự đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ. Tập thể khoa Nhiễm D và 4 cá nhân (gồm các bác sĩ Nguyễn Thành Dũng, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Kiều Nguyệt Oanh) được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, nhiều tập thể và cá nhân cũng được tặng các phần thưởng cao quý khác.

Lê Phương