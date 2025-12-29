Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt áp dụng bảo hiểm y tế 100% cho người chạy thận

Người bệnh chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt được bảo hiểm y tế thanh toán 100%, không cần trả thêm chi phí.

Theo BS CKI. Trần Văn Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (cơ sở Phú Thọ), đây là quyết định mang tính chiến lược và nhân văn, nhằm giúp người bệnh có thể yên tâm duy trì điều trị lâu dài mà không bị áp lực chi phí. Đồng thời, bệnh viện mong muốn thể hiện vai trò của y tế tư nhân trong việc chia sẻ gánh nặng bệnh nhân lọc thận với hệ thống y tế.

Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt tiếp nhận người bệnh chạy thận, lọc máu. Ảnh: Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt

Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt phát triển Đơn nguyên Thận - Lọc máu hướng tới việc giúp người bệnh duy trì chạy thận đều đặn, hạn chế gián đoạn, yên tâm theo dõi liên tục. Đơn nguyên cũng sẵn sàng tiếp nhận người bệnh từ nhiều tỉnh, thành, góp phần chia sẻ áp lực cho các cơ sở tuyến trên.

Vì vậy, bệnh viện đầu tư đồng bộ trang thiết bị hiện đại, sử dụng màng lọc High Flux, nước RO siêu tinh khiết và dây lọc máu dùng một lần. Đội ngũ chuyên môn là các y bác sĩ giàu kinh nghiệm từ tuyến trung ương. Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt cũng hợp tác với Tập đoàn Nipro (Nhật Bản) nhằm chuẩn hóa quy trình và nâng cao hiệu quả điều trị. Bên cạnh đó, quy trình điều trị được triển khai bài bản từ sàng lọc đến xây dựng phác đồ.

Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt thuộc Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt với 20 năm phát triển. Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt là cơ sở thứ 3, đặt tại Hà Nội, cũng tiếp nhận điều trị bệnh thận - lọc máu. Thời gian tới, hệ thống sẽ tiếp tục đầu tư, hợp tác chuyên môn, ứng dụng công nghệ và mở rộng khả năng tiếp nhận để giảm tải tuyến trung ương, hỗ trợ người bệnh điều trị lâu dài.

Trang thiết bị y tế theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Ảnh: Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt

Chạy thận nhân tạo là phương pháp điều trị dành cho người bị suy thận cấp hoặc suy thận giai đoạn cuối. Đây là cách lọc máu ngoài cơ thể, máu của người bệnh được đưa ra ngoài qua máy chạy thận, đi qua bộ lọc để loại bỏ chất thải và lượng nước dư thừa, thay thế chức năng vốn có của thận. Sau khi lọc sạch, máu sẽ được đưa trở lại cơ thể. Người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối thường được chỉ định lọc máu chu kỳ 1 tuần từ 12 giờ, tức mỗi lần lọc máu 3-4 giờ, tuần 3 lần, cách ngày.

Bộ Y tế ghi nhận 10% dân số tức khoảng 10 triệu người đang sống chung với bệnh thận mạn và chỉ 20-30% bệnh nhân điều trị tốt, kiểm soát bệnh. Nhiều bệnh nhân chủ quan khiến bệnh tiến triển ở giai đoạn muộn tạo gánh nặng cho bản thân, gia đình và xã hội. Chỉ 5% bệnh nhân giai đoạn cuối này có thể tiếp cận phương pháp điều trị thay thế thận (lọc máu hoặc ghép thận).

Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt (LVFH) với 20 năm phát triển. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Lạc Việt.

Số ca bệnh thận mạn tại Việt Nam ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu chạy thận định kỳ suốt đời. Điều trị lâu dài, tần suất cao và chi phí lớn trở thành gánh nặng cho cả người bệnh lẫn hệ thống y tế, đặc biệt tại các bệnh viện tuyến trung ương vốn luôn quá tải.

Ngoài Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt, nhiều bệnh viện tư nhân khác cũng đã triển khai dịch vụ chạy thận nhân tạo có thanh toán BHYT từ 80%.

Văn Hà