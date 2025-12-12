Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tham gia chăm sóc sức khỏe cộng đồng

TP HCMBệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tài trợ chương trình đi bộ, đóng góp 200 triệu đồng vào Quỹ Xã hội và trao tặng 500 suất khám bệnh miễn phí cho người dân phường Cầu Kiệu.

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) của bệnh viện, hướng đến mục tiêu hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, chất lượng cao với chi phí hợp lý, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia trong dịp cuối năm.

ThS.BS Nguyễn Ngọc Bảo Long - Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn trao tặng ngân sách đóng góp cho Quỹ Xã hội và 500 suất khám miễn phí cho người dân phường Cầu Kiệu. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Đại diện bệnh viện cho biết, việc trở thành nhà tài trợ chính chương trình đi bộ vận động Quỹ Xã hội phường Cầu Kiệu năm 2025 là một phần trong định hướng phát triển bền vững của Hoàn Mỹ Sài Gòn - lấy người bệnh và sức khỏe cộng đồng làm trung tâm. Sự kiện cũng đánh dấu hành trình dài gắn bó của bệnh viện với địa phương, nơi Hoàn Mỹ Sài Gòn đặt trụ sở và phát triển, đồng hành đời sống y tế và sinh hoạt của người dân khu vực.

Hàng năm, UBND phường Cầu Kiệu triển khai các chương trình gây quỹ xã hội nhằm hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, hộ cận nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Cuộc đi bộ vận động Quỹ Xã hội phường Cầu Kiệu năm 2025 là hoạt động trọng điểm, thu hút nhiều cơ quan, doanh nghiệp và mạnh thường quân đóng góp, với mục tiêu lan tỏa tinh thần "Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Sáng 7/12, hơn 100 nhân viên y tế của Hoàn Mỹ Sài Gòn cũng tham gia đi bộ cùng gần 1.500 vận động viên thuộc nhiều đơn vị trên địa bàn, lan tỏa tinh thần vận động và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Trong năm 2025, bệnh viện cũng đồng hành y tế tại các sự kiện cộng đồng quy mô lớn như Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, các giải thể thao, hoạt động ngoài trời của các doanh nghiệp và cơ quan báo chí tại TP HCM. Trong suốt sự kiện, bệnh viện bố trí xe cấp cứu và đội ngũ bác sĩ - điều dưỡng thuộc Khoa Chấn thương chỉnh hình và Cấp cứu túc trực, nhằm hỗ trợ y tế khi cần thiết, bảo đảm an toàn cho người tham gia.

Những nhân viên y tế của bệnh viện tham gia đi bộ trong sự kiện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

ThS.BS Nguyễn Ngọc Bảo Long - Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn chia sẻ, bệnh viện thường xuyên triển khai các chương trình tầm soát sức khỏe, tầm soát ung thư, bệnh lý tim mạch... dành cho người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em định kỳ và thường niên tại khu vực TP HCM và các tỉnh thành lân cận. Bên cạnh đó, "việc đồng hành phường Cầu Kiệu trong các hoạt động chung tay góp sức tạo nên chính sách xã hội tốt hơn, nhất là dịp cuối năm chính là một mục tiêu quan trọng trong sứ mệnh chung của Hoàn Mỹ, thể hiện vai trò và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại địa phương, góp phần nâng cao đời sống và chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn".

Trải qua 26 năm hoạt động tại tuyến đường Phan Xích Long (phường Cầu Kiệu), Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe quen thuộc của người dân khu vực. Bệnh viện nhiều năm liền nằm trong Top 10 bệnh viện có chất lượng tốt nhất TP HCM (đánh giá theo 83 tiêu chí của Bộ Y tế).

Về năng lực chuyên môn, bệnh viện sở hữu phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 15189:2022, chứng nhận chuẩn quốc tế Six Sigma VP, hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla SIGNA Hero và hệ thống chụp - can thiệp mạch DSA hai bình diện Innova IGS 630 Autoright tích hợp trí tuệ nhân tạo, phục vụ hiệu quả công tác chẩn đoán và điều trị.

Năm 2025, Hoàn Mỹ Sài Gòn là một trong 18 bệnh viện, phòng khám thuộc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ đạt chuẩn quốc tế ACHSI, cam kết mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Kim Anh