Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đón bệnh nhân cấp cứu tại nhà

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn triển khai chương trình "Đón bệnh tại nhà - chi phí 0 đồng" cho người bệnh cần hỗ trợ cấp cứu trong phạm vi 10 km tại TP HCM, từ nay đến 31/12.

Hoạt động này nhằm hỗ trợ người bệnh được cấp cứu và điều trị kịp thời. Đối với các trường hợp khẩn cấp, bệnh viện điều phối xe cấp cứu với đầy đủ trang thiết bị y tế cùng êkíp bác sĩ có chuyên môn hồi sức cấp cứu.

Đại diện bệnh viện cho biết, thời gian gần đây các bệnh lý nguy hiểm ngày càng gia tăng và không ngừng trẻ hóa. Nhiều trường hợp bệnh khởi phát không có triệu chứng rõ ràng khiến người bệnh và gia đình chủ quan, dẫn đến nhập viện trong tình trạng bệnh trở nặng. Bệnh không được phát hiện kịp thời khiến quá trình điều trị, cứu sống người bệnh gặp nhiều khó khăn. Bệnh nhân tăng nguy cơ đối diện với những biến chứng nặng nề, thậm chí là tử vong.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn hỗ trợ bệnh nhân trên xe cấp cứu. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

ThS.BS Phạm Hoàng Thiên, Trưởng khoa Cấp cứu cho biết, hiện tại bệnh viện triển khai các quy trình cấp cứu theo phác đồ của Bộ Y tế và cập nhật các phác đồ tối ưu từ các hiệp hội uy tín trên thế giới như Code STEMI theo tiêu chuẩn Hiệp hội Tim mạch châu Âu (ESC), Code Stroke theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Đột quỵ Mỹ (ASA: Stroke American Association), Code Blue (hồi sức tim phổi) theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA: American Heart Association)...

Hoàn Mỹ Sài Gòn sở hữu hệ thống cơ sở vật chất tiện nghi và hệ thống trang thiết bị hiện đại bao gồm máy sốc điện, máy thở, máy oxy lưu lượng cao, máy tạo nhịp tim, máy đo điện tâm đồ, siêu âm và XQ tại giường, máy hút đàm di động, monitoring tim mạch, bộ dụng cụ đặt nội khí quản có camera, lọc máu cấp cứu, thiết bị can thiệp mạch máu não, mạch vành... Đội ngũ bác sĩ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, điều trị kết hợp nhiều phương pháp truyền thống và hiện đại, có độ khó về kỹ thuật, chương trình chăm sóc toàn diện trên nhiều bệnh lý phức tạp. Đồng thời, bệnh viện thực hiện hội chẩn liên chuyên khoa, toàn viện, liên viện nhằm đảo bảo mục tiêu nhận diện sớm, xử trí nhanh chóng các trường hợp cấp cứu.

Năm 2024, bệnh viện đưa vào sử dụng hai hệ thống thiết bị tiên tiến là cộng hưởng từ (MRI) tối tân 3.0 Tesla Signa Hero của GE HealthCare (Mỹ) và hệ thống chụp - can thiệp mạch DSA 2 bình diện tích hợp trí tuệ nhân tạo. Các hệ thống này giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán và điều trị hiệu quả các bệnh lý tim mạch, thần kinh đột quỵ và ung thư.

Trải qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Hoàn Mỹ Sài Gòn tiên phong đầu tư, ứng dụng nhiều công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo giúp chẩn đoán và điều trị hiệu quả các bệnh lý tim mạch, đột quỵ... Bệnh viện có trạm cấp cứu vệ tinh 115. Bệnh viện cũng là một trong 17 đơn vị được Sở Y tế TP HCM công nhận có quy trình điều trị đột quỵ đầy đủ và hoàn thiện, bao gồm: can thiệp lấy huyết khối, tiêu sợi huyết, điều trị hồi sức thần kinh, phẫu thuật thần kinh và vật lý trị liệu sau đột quỵ.

Kim Anh