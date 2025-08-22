Bệnh viện Hà Nội chinh phục kỹ thuật mổ hiếm của thế giới

Hà NộiBệnh viện Đa khoa Xanh Pôn trở thành một trong hai quốc gia trên thế giới thực hiện thành công kỹ thuật nội soi một lỗ điều trị nang ống mật chủ.

Từ một cơ sở y tế nhỏ thời Pháp thuộc, nơi đây hiện là trung tâm y khoa hàng đầu triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại, được quốc tế công nhận, TS.BS Nguyễn Đức Long, Giám đốc bệnh viện, cho biết hôm 22/8, nhân lễ kỷ niệm 105 năm thành lập.

Cuối năm ngoái, một gia đình người Australia sinh sống tại Indonesia đã bay sang Việt Nam nhờ Bệnh viện Xanh Pôn phẫu thuật cho con gái bị nang ống mật chủ. Người cha tình cờ biết đến kỹ thuật mổ nội soi một lỗ qua bài báo của PGS.TS Trần Ngọc Sơn - Phó Giám đốc bệnh viện, sau khi tìm hiểu và so sánh với phương pháp mổ mở truyền thống tại nhiều quốc gia như Australia, Singapore và Pháp. Cô bé trở thành bệnh nhân nước ngoài đầu tiên được áp dụng kỹ thuật này tại cơ sở y tế Hà Nội.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao bằng khen cho đại diện Bệnh viện Xanh Pôn. Ảnh: Trung Hiếu

Nội soi một lỗ điều trị nang mật chủ được đánh giá cực kỳ khó và độc đáo, chỉ Trung Quốc thực hiện thành công vào năm 2011. Phương pháp này chỉ cần một vết rạch 15 mm ở rốn thay vì ba lỗ như trước đây, đòi hỏi phẫu thuật viên phải thành thạo và khéo léo để các dụng cụ không va chạm khi thao tác qua cùng một lối vào.

Năm 2013, PGS Sơn hoàn thành nghiên cứu báo cáo đầu tiên trên thế giới sau khi điều trị thành công 16 ca. Đến nay, đã có 300 bệnh nhi được phẫu thuật bằng kỹ thuật này, mỗi ca mổ kéo dài 3 giờ, tương đương thời gian nội soi thông thường. Thành tựu này đã thu hút nhiều chuyên gia từ Thái Lan, Indonesia và Nhật Bản đến cơ sở y tế học tập.

Hành trình phát triển của bệnh viện bắt đầu từ năm 1920, khi chỉ là cơ sở điều trị nhỏ với 50 giường bệnh. Đến năm 1930, nơi đây được nâng cấp thành Bệnh viện Ngoại khoa Xanh Pôn với một khoa Ngoại gồm 90 giường, chủ yếu do các thầy thuốc người Pháp phụ trách. Hiện, cơ sở y tế này trở thành bệnh viện hạng I với 7 chuyên khoa đầu ngành, quy mô 870 giường, phục vụ 2.000-3.000 bệnh nhân mỗi ngày.

Cơ sở y tế này đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào nhiều lĩnh vực như chẩn đoán hình ảnh, nội soi tiêu hóa, nhận diện khuôn mặt tiếp đón người bệnh. Bệnh viện cũng số hóa quy trình khám sức khỏe hợp đồng, triển khai hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng (CDSS), bệnh án điện tử mạn tính, ứng dụng di động và mini kiosk thanh toán.

Việc chuyển đổi số mang lại hiệu quả cao, giúp giảm sai sót xuất toán bảo hiểm tới 10 lần, tiết kiệm chi phí in ấn, quản lý và lưu trữ giấy tờ. Đồng thời, hiệu suất công việc tăng lên, giảm sai sót y khoa và rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh.

"Bệnh viện Xanh Pôn hiện đang tập trung đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng thiết bị để trở thành Bệnh viện thông minh vào năm 2026", BS Long cho hay.

Gia đình bệnh nhi người Australia cùng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Ảnh:Bệnh viện cung cấp

Tại lễ kỷ niệm 105 năm, TS.BS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội, đánh giá cơ sở y tế này đã có vị thế dẫn đầu trong hệ thống y tế thủ đô và cả nước. Trung tâm Kỹ thuật cao của bệnh viện với nhiều chuyên khoa sâu đã triển khai thành công hàng trăm kỹ thuật y học hiện đại ngang tầm khu vực. Đây cũng là đơn vị y tế đầu tiên của Hà Nội thực hiện thành công ghép tạng.

Ông Hưng đề xuất 5 định hướng trọng tâm cho sự phát triển của cơ sở y tế trong tương lai, nhấn mạnh sự đột phá trong kỹ thuật cao và y học chính xác, tiếp tục triển khai các kỹ thuật ghép tạng phức tạp, y học tái tạo, y học gen và liệu pháp miễn dịch cá thể hóa. Mục tiêu là đưa bệnh viện trở thành một trong những trung tâm y khoa hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Nhân dịp này, bệnh viện đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận những đóng góp to lớn của đơn vị y tế trong hơn một thế kỷ phục vụ sức khỏe cộng đồng.

Lê Nga