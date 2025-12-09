Bệnh viện ĐH Y Hà Nội hợp tác Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt

Hai bệnh viện ký kết hợp tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho khách hàng tại Hà Nội.

Ngày 22/11, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và ký kết Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt hợp tác chuyên môn, nhằm tăng cường năng lực hội chẩn - phẫu thuật - điều trị chuẩn hóa quy trình chăm sóc người bệnh và giúp người dân có thêm kênh tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại Hà Nội.

Trước đó, tháng một, hai bên đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), thống nhất định hướng hỗ trợ chuyên môn, đào tạo và phối hợp trong các hoạt động khám chữa bệnh. Biên bản ghi nhớ tạo nền tảng để hai bệnh viện tăng cường trao đổi chuyên môn và xây dựng kế hoạch phối hợp phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt. Ảnh: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt

Trong khuôn khổ hợp tác, các chuyên gia của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ trực tiếp hỗ trợ chuyên môn tại Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt, bao gồm tư vấn lâm sàng, hội chẩn, phối hợp chăm sóc người bệnh và tham gia phẫu thuật - thủ thuật. Việc đồng hành của đội ngũ thầy thuốc giàu kinh nghiệm giúp nâng cao chất lượng điều trị, hỗ trợ xử trí hiệu quả các ca bệnh phức tạp và đảm bảo tính an toàn trong suốt quá trình chăm sóc người bệnh.

"Sự phối hợp giữa hai bệnh viện góp phần tối ưu quy trình khám chữa bệnh, giảm tải cho tuyến trên và mang đến cho người dân cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại trung tâm Hà Nội", lãnh đạo Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt chia sẻ.

Sự hợp tác giữa các chuyên gia của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quốc tế Thăng Long để nâng cao chất lượng điều trị. Ảnh: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt

Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt xác định hợp tác chuyên môn là định hướng chiến lược dài hạn. Sự đồng hành của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tạo nền tảng cho phát triển kỹ thuật cao, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực đội ngũ bác sĩ, hướng tới mục tiêu phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn.

Ở góc nhìn người bệnh, hợp tác chuyên môn được kỳ vọng tạo ra thay đổi trực tiếp trong trải nghiệm khám chữa bệnh. Khi năng lực chẩn đoán - điều trị tại các cơ sở y tế tư nhân được tăng cường thông qua cơ chế phối hợp điều trị và phẫu thuật người bệnh có thêm lựa chọn tiếp cận dịch vụ chuyên sâu ngay tại Hà Nội, giảm tải thời gian di chuyển, chờ đợi và chi phí phát sinh.

Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (LVFH) với 20 năm phát triển. Ảnh: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt

Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt tại Hà Nội là cơ sở thuộc Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt (LVFH). Sau hơn 20 năm hình thành và phát triển trong lĩnh vực khám chữa bệnh với hai cơ sở tại tỉnh Phú Thọ với quy mô hơn 600 giường bệnh. Hệ thống Lạc Việt có đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và dịch vụ chăm sóc người bệnh hiện đại, là địa chỉ khám chữa bệnh của người dân địa phương và khu vực lân cận.

Trong quá trình phát triển, Hệ thống Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt đã thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác chuyên môn như thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện K lĩnh vực ung bướu và chương trình chỉ đạo tuyến với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Máy CT 128 lát cắt Philips được trang bị tại Bệnh viện Lạc Việt có tốc độ chụp nhanh và hình ảnh rõ nét, hỗ trợ chẩn đoán toàn diện, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi và trao thêm hy vọng cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt

Tại Hà Nội, Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt đặt tại số 9 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, hướng tới triển khai dịch vụ khám chữa bệnh theo định hướng nâng cao chất lượng chuyên môn, tối ưu trải nghiệm và rút ngắn hành trình tiếp cận dịch vụ cho người dân khu vực trung thủ đô. Bệnh viện được đầu tư hiện đại về cơ sở vật chất, trang thiết bị chẩn đoán - điều trị và đội ngũ chuyên gia đầu ngành.

Thế Đan