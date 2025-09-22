Bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM đạt giải 'Vệ sinh tay xuất sắc'

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM được trao giải "Vệ sinh tay xuất sắc năm 2025" nhờ triển khai chiến lược đa mô thức trong phòng ngừa nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế.

Ngày 21/9, tại Hội nghị Khoa học của Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn TP HCM, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM vinh dự được trao giải "Vệ sinh tay xuất sắc năm 2025". Đây là giải thưởng cấp quốc gia đầu tiên do Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Việt Nam (VNICS) tổ chức, nhằm thúc đẩy thực hành vệ sinh tay hiệu quả, bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, nhân viên y tế và cộng đồng.

Cuộc thi quy tụ các bệnh viện lớn trên cả nước, trải qua hai vòng đánh giá khắt khe. Vòng 1, các cơ sở tự đánh giá theo bảng tiêu chí kèm bằng chứng. Vòng 2, hội đồng chuyên môn thẩm định trực tiếp tại các đơn vị vượt qua vòng 1, gồm Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc Phúc Trường Minh, Bệnh Nhiệt đới, Trưng Vương, Tâm Anh TP HCM, Chợ Rẫy, Từ Dũ và Đại học Y Dược TP HCM.

Sau thẩm định, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM là đơn vị được chọn cho Giải thưởng "Vệ sinh tay xuất sắc năm 2025" nhờ triển khai toàn diện chiến lược đa mô thức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Chiến lược bao gồm hạ tầng hiện đại với hơn 2.000 điểm vệ sinh tay với dung dịch chứa cồn và xà phòng, cùng 18 điểm vệ sinh tay ngoại khoa đạt chuẩn quốc tế, đảm bảo tối ưu hóa kiểm soát nhiễm khuẩn.

Bệnh viện đẩy mạnh các chương trình truyền thông sử dụng poster, tờ rơi, tài liệu trực quan, tích hợp trên ứng dụng UMC Care, UMC Home và website nội bộ. Duy trì tập huấn định kỳ và tổ chức 15 chương trình hưởng ứng Ngày Vệ sinh tay Thế giới (5/5) liên tục từ năm 2012.

Ngoài ra, nơi đây thực hiện giám sát chặt chẽ. Kết hợp quan sát trực tiếp, ứng dụng camera và phần mềm giám sát để đảm bảo tính khách quan, cung cấp phản hồi kịp thời cho từng khoa/phòng.

Đồng thời, nhiều công trình khoa học về vệ sinh tay được công bố trên các tạp chí uy tín, khẳng định chiến lược kiểm soát nhiễm khuẩn bền vững của bệnh viện.

Đoàn thẩm định của Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Việt Nam đến đánh giá đi kiểm tra thực tế công tác vệ sinh tay tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

TS.BS Huỳnh Minh Tuấn - Trưởng Khoa Kiểm soát Nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM chia sẻ thành tích này là kết quả từ chủ trương của Ban Giám đốc và tinh thần cam kết của toàn thể viên chức - người lao động bệnh viện. "Chúng tôi sẽ tiếp tục cải tiến, xây dựng văn hóa an toàn bền vững, lấy người bệnh làm trung tâm", ông Tuấn nói.

Tại Việt Nam, nghiên cứu của Bộ Y tế năm 2005 trên 9.345 bệnh nhân của 10 bệnh viện cho thấy, tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện là 5,8%. Trong đó, viêm phổi bệnh viện chiếm 55%. Người bệnh mắc nhiễm khuẩn bệnh viện phải điều trị bằng kháng sinh thế hệ mới với chi phí cao.

PGS.TS.BS Lê Thị Anh Thư, Chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Việt Nam cho biết vệ sinh tay là một trong những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhất trong phòng ngừa nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế.

Thực hành vệ sinh tay đúng cách không chỉ bảo vệ người bệnh mà còn đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế, đồng thời nâng cao chất lượng chăm sóc, theo bà Thư. Sau đại dịch và các thách thức kiểm soát nhiễm khuẩn, bà nhấn mạnh ngành y tế cần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về vệ sinh tay, bắt đầu từ từng đơn vị.

Mỹ Ý