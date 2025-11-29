Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được Bộ Y tế chấp thuận đủ điều kiện ghép thận, giảm gánh nặng bệnh nhân chuyển tuyến đồng thời "chia lửa" cho các bệnh viện TP HCM.

Ngày 29/11, bác sĩ Nguyễn Tất Trung, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cho biết Hội đồng chuyên môn thẩm định của Bộ Y tế xác nhận Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống và người hiến chết não.

Đây là bệnh viện đầu tiên ở Đồng Nai được phép ghép thận. Đồng Nai hiện có khoảng 1.500 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Khoa Lọc máu - Thận nhân tạo của bệnh viện đang có 46 máy chạy thận định kỳ và 2 máy HDF - online (hệ thống lọc máu tiên tiến, giúp loại bỏ các chất độc hại trong máu hiệu quả hơn). Khoa đang thực hiện lọc máu định kỳ ngoại trú cho khoảng 220 bệnh nhân và từ 15 đến 20 bệnh nhân nội trú mỗi ngày. Nhiều bệnh nhân phải đến các bệnh viện tại TP HCM chạy thận nhân tạo định kỳ.

Đoàn thẩm định Bộ Y tế khảo sát cơ sở vật chất Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Ảnh: Phước Tuấn

Theo bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, để chuẩn bị vận hành kỹ thuật ghép thận, nhiều năm trước bệnh viện đưa 10 bác sĩ phẫu thuật, 4 bác sĩ gây mê, 3 bác sĩ điều trị chống thải ghép, 9 điều dưỡng và 4 kỹ thuật viên gây mê đi đào tạo về chuyên môn tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). "Việc đưa vào vận hành kỹ thuật ghép thận sẽ giúp bệnh nhân không phải chuyển tuyến, giảm gánh nặng cho các bệnh viện tại TP HCM", ông Tuấn nói, thêm rằng bệnh viện sẽ tiến hành ngay sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định.

Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Quản lý khám chữa bệnh, Chủ tịch hội đồng thẩm định của Bộ Y tế, cho biết hiện nay toàn quốc có 30 trung tâm ghép thận. Đồng Nai là tỉnh có quy mô dân số đông, lượng bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo định kỳ khá lớn nhưng đến nay Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai mới triển khai ghép thận là chậm so với nhu cầu thực tế.

Do đó, sau đợt thẩm định này, bệnh viện cần xây dựng danh sách người ghép với tiêu chí rõ ràng để tiến hành ghép thận. Trong đó, người trẻ, còn độ tuổi lao động hoặc phụ nữ, trẻ em trong nhóm được ưu tiên ghép thận. Hội đồng thẩm định cho rằng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai ghép thận từ người cho chết não, sau khi thực hiện thành thạo sẽ triển khai ghép đa tạng.

Đoàn thẩm định cũng đề nghị Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh quan tâm, đầu tư thêm về cơ sở vật chất, nguồn lực, trang thiết bị để thành lập Trung tâm ghép tạng cho Đồng Nai.

Phước Tuấn