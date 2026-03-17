Bệnh viện Đại học Phenikaa phát triển hệ sinh thái y tế tiêu chuẩn quốc tế

Bệnh viện Đại học Phenikaa phát triển mô hình hệ sinh thái y tế hàn lâm, kết nối đào tạo, nghiên cứu và điều trị, hướng tới chuẩn mực quốc tế trong chăm sóc sức khỏe.

Nhiều thập kỷ qua, các trung tâm y khoa hàng đầu thế giới vận hành theo mô hình bệnh viện hàn lâm, nơi hội tụ ba trụ cột: giáo dục, nghiên cứu khoa học và điều trị lâm sàng. Ngoài khám chữa bệnh, mô hình này còn là môi trường đào tạo bác sĩ tương lai và thúc đẩy các nghiên cứu y học đột phá, góp phần tạo nên những bước tiến quan trọng của nền y học hiện đại.

Tại Việt Nam, Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) đang từng bước phát triển mô hình hệ sinh thái y tế hàn lâm theo tiêu chuẩn quốc tế. Là thành viên trong hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe của Tập đoàn Phenikaa, bệnh viện được định hướng trở thành trung tâm y khoa hiện đại, gắn kết đào tạo, nghiên cứu và điều trị.

PhenikaaMec được cấp chứng nhận ISO 9001:2015 - hệ thống quản lý chất lượng đạt chuẩn quốc tế và cam kết nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Ảnh: PhenikaaMec

Điểm đặc trưng trong định hướng phát triển của Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) là mô hình "viện - trường", được xây dựng trên nền tảng liên kết giữa bệnh viện và Trường Y - Dược Phenikaa. Mối liên kết này hình thành môi trường y khoa học thuật toàn diện, nơi đội ngũ bác sĩ không chỉ là các chuyên gia lâm sàng giàu kinh nghiệm mà còn đảm nhiệm vai trò giảng viên, nhà nghiên cứu, trực tiếp tham gia đào tạo, hướng dẫn thực hành và triển khai các nghiên cứu y học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế trong tương lai.

Bệnh viện Đại học Phenikaa được nhiều người dân lựa chọn. Ảnh: PhenikaaMec

Bệnh viện Đại học Phenikaa có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 90.000 m2 trong khuôn viên rộng hơn 3,1 hecta, quy hoạch đồng bộ gồm 4 tòa nhà chính cùng hệ thống cảnh quan, hạ tầng hiện đại. Quy mô này cho phép bệnh viện đáp ứng hơn 2.000 lượt khám mỗi ngày và triển khai gần 800 giường bệnh nội trú, phục vụ hiệu quả nhu cầu điều trị ngày càng gia tăng của người dân.

Hiện nay, bệnh viện có 29 chuyên khoa được tổ chức theo mô hình khép kín, bảo đảm sự phối hợp hiệu quả trong chẩn đoán và điều trị. Bên cạnh đó là đội ngũ chuyên gia các lĩnh vực ung bướu, y học bào thai, sản khoa, nhi khoa, tiêu hóa... tạo nên môi trường khám chữa bệnh chất lượng cao, cập nhật các tiến bộ y khoa tiên tiến vào thực tiễn điều trị, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế.

Đội ngũ chuyên gia Y học Bào thai, Sản khoa, Di truyền PhenikaaMec đã thực hiện thành công nhiều ca can thiệp bào thai khó. Ảnh: PhenikaaMec

Bệnh viện được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng và hệ thống công nghệ y khoa theo định hướng bệnh viện đại học hiện đại. Từ khu khám bệnh, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, phòng mổ đến các khu điều trị chuyên sâu đều được trang bị nhiều thiết bị y khoa tiên tiến, hỗ trợ bác sĩ nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán và tối ưu hóa hiệu quả điều trị. "Việc ứng dụng các công nghệ hiện đại không chỉ giúp rút ngắn thời gian thăm khám, nâng cao tính an toàn trong điều trị mà còn tạo nền tảng để bệnh viện triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, tiếp cận nhanh chóng với những tiến bộ y học mới trên thế giới", đại diện PhenikaaMec cho biết.

PhenikaaMec xây dựng môi trường khám chữa bệnh đặt người bệnh là trung tâm. Ảnh: PhenikaaMec

Bệnh viện Đại học Phenikaa còn chú trọng xây dựng môi trường khám chữa bệnh chất lượng cao. Không gian bệnh viện được thiết kế hiện đại với hệ thống khu vực khám, khu lưu viện và khu dịch vụ bố trí khoa học. Các phòng nội trú thiết kế khang trang, đảm bảo sự riêng tư và thoải mái. Cùng với hệ thống nhà hàng và các tiện ích dịch vụ trong khuôn viên bệnh viện xanh góp phần tạo nên môi trường chăm sóc sức khỏe khép kín, đồng hành tận tâm với người bệnh.

Thế Đan