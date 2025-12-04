Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà bổ nhiệm trưởng khoa ngoại

Đại tá, TS.BS Nguyễn Viết Ngọc trên cương vị Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Bắc Hà sẽ thúc đẩy phát triển ngoại khoa, giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ phẫu thuật an toàn, chất lượng cao.

Bác sĩ Nguyễn Viết Ngọc là phẫu thuật viên dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực Chấn thương Chỉnh hình và Vi phẫu Tạo hình, từng công tác hơn 30 năm tại Bệnh viện Trung ương Quân đội. Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà, bác sĩ chuyên điều trị các ca chấn thương chỉnh hình phức tạp, nối - ghép thần kinh ngoại vi, chuyển vạt tự do tái tạo tổ chức, chuyển ngón chân phục hồi ngón tay, phẫu thuật dị tật bẩm sinh và tạo hình phục hồi chức năng.

Bác sĩ Nguyễn Viết Ngọc thực hiện ca mổ nối gân duỗi bàn tay. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà

Ngoài ra, bác sĩ Ngọc tập trung ba nhiệm vụ chính: đào tạo, kèm cặp kỹ thuật chuyên sâu cho bác sĩ trẻ; chuẩn hóa quy trình phẫu thuật và chăm sóc sau mổ; phát triển các dịch vụ chuyên sâu, giúp người bệnh tiếp cận tiện ích y tế, giảm chi phí và thuận lợi trong tái khám.

Bệnh viện đã đầu tư hệ thống phòng mổ hiện đại, thiết bị vi phẫu, hệ thống kính và dụng cụ vi phẫu thuật hiện đại; thiết bị theo dõi - hồi sức và quy trình chăm sóc sau mổ, hệ thống phòng theo dõi hậu phẫu đạt tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng phục vụ các ca phẫu thuật phức tạp do bác sĩ Ngọc và ekip thực hiện.

Ca "nối dây thần kinh chầy sau" thành công nhờ bàn tay của bác sĩ Nguyễn Viết Ngọc. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà

"Sự hiện diện của bác sĩ Nguyễn Viết Ngọc không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn của bệnh viện mà còn tạo cơ hội cho các bác sĩ trẻ học hỏi kỹ thuật chuyên sâu. Với cộng đồng, đây là cơ hội tiếp cận các dịch vụ ngoại khoa chất lượng cao, an toàn và nhân văn ngay tại Hà Nội, đại diện ban lãnh đạo bệnh viện cho hay.

Trong hơn 30 năm công tác tại ngành Y Quân đội, Đại tá, TS.BS Nguyễn Viết Ngọc là một trong những phẫu thuật viên tiên phong phát triển kỹ thuật vi phẫu trong nối - ghép thần kinh, mạch máu, chuyển vạt tự do và phục hồi chi thể tại Việt Nam. Ông bắt đầu đến với chuyên ngành Chấn thương Chỉnh hình và Vi phẫu Tạo hình từ những trăn trở về các ca chấn thương nặng và dị tật bẩm sinh ở trẻ em.

Bác sĩ Nguyễn Viết Ngọc thăm khám cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà

Những năm 1990, khi kỹ thuật vi phẫu trong nước còn hạn chế, bác sĩ Ngọc cùng đồng nghiệp nghiên cứu, hoàn thiện và làm chủ nhiều kỹ thuật mổ phức tạp, góp phần cứu chữa và phục hồi chức năng cho hàng nghìn bệnh nhân. Ông từng thực hiện nhiều ca phẫu thuật kéo dài hàng chục giờ như nối chi thể đứt rời, chuyển vạt tự do phục hồi khuyết hổng tổ chức, xử lý tổn thương đám rối thần kinh cánh tay, hay phẫu thuật dị vật chiến tranh cho cựu quân nhân.

Bên cạnh công tác điều trị, bác sĩ Ngọc trực tiếp đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ trẻ, chú trọng kỹ thuật ngoại khoa, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm nghề nghiệp. Ông đề cao việc đưa ra quyết định kịp thời và chính xác trong phẫu thuật nhằm đảm bảo kết quả tối ưu cho người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Viết Ngọc (thứ hai bên trái) cùng cộng sự thăm bệnh nhân sau mổ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà

Trong thực hành chuyên môn, ông đặt an toàn người bệnh lên hàng đầu, chú trọng từng thao tác mổ và quy trình theo dõi hậu phẫu. Với các ca nối chi rời hoặc ghép thần kinh, sự tỉ mỉ và khả năng xử lý tình huống được coi là yếu tố quyết định.

Thế Đan