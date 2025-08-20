Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc bảo trợ y tế cho Hà Nội FC

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc vừa trở thành đơn vị bảo trợ y tế, đồng hành Hà Nội FC tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trong hai mùa giải 2025-2026 và 2026-2027.

Thông tin được Hà Nội FC (CLB bóng đá Hà Nội) chia sẻ trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và lễ xuất quân hướng đến mùa giải 2025-2026 sáng 13/8. Đáng chú ý, sau 20 năm hình thành và phát triển, lần đầu tiên đội bóng Thủ đô có một đơn vị bảo trợ y tế chính thức là Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình của đội bóng trong việc chăm sóc sức khỏe, thể lực cho các cầu thủ, hướng đến nâng cao chất lượng y tế thể thao Việt Nam.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc (ngoài cùng bên phải) trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và lễ xuất quân của CLB Hà Nội mùa giải 2025-2026. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo đó, BVĐK Hồng Ngọc sẽ đồng hành CLB Hà Nội tại cả giải V.League và Cúp Quốc gia, đảm nhận vai trò đối tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho các cầu thủ đội một và đội trẻ của CLB. Bệnh viện đã đạt chứng nhận chất lượng bệnh viện quốc tế ACHS (Australia), bảo chứng cho hệ thống quản lý an toàn, hiệu quả điều trị và dịch vụ bệnh nhân. Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực như chấn thương chỉnh hình, cơ xương khớp,... nhất là y học thể thao của bệnh viện sẽ hỗ trợ y tế tối ưu, góp phần giúp các cầu thủ duy trì thể lực tốt nhất trong suốt mùa giải.

Trong khuôn khổ hợp tác, bệnh viện sẽ phối hợp với bộ phận y tế của CLB để triển khai các hoạt động thăm khám định kỳ, tư vấn chuyên môn và tầm soát bệnh lý, đảm bảo mỗi cầu thủ luôn duy trì thể trạng tốt nhất. Nếu cầu thủ xảy ra chấn thương, đội ngũ bác sĩ của bệnh viện sẽ thực hiện quy trình từ chẩn đoán, điều trị đến phục hồi chuyên sâu, giúp cầu thủ nhanh chóng lấy lại phong độ và sớm trở lại sân cỏ.

Cầu thủ CLB Hà Nội được chăm sóc sức khỏe toàn diện tại BVĐK Hồng Ngọc. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ông Đào Việt Anh, Trưởng đoàn CLB Hà Nội cho biết, đơn vị luôn đặt sức khỏe của cầu thủ lên hàng đầu. Việc lựa chọn BVĐK Hồng Ngọc làm đơn vị bảo trợ y tế là một phần trong chiến lược dài hạn của CLB nhằm xây dựng mô hình bóng đá chuyên nghiệp. "Chúng tôi tin rằng, với đội ngũ y tế chuyên môn cao của Hồng Ngọc, các cầu thủ sẽ được chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ hồi phục thể lực đến điều trị chấn thương hiệu quả, nhanh chóng, mang đến những trận đấu đỉnh cao cho người hâm mộ", ông Đào Việt Anh nói.

Mùa giải 2025-2026, đội bóng Thủ đô đặt mục tiêu vô địch cả hai đấu trường tham dự là V.League và Cúp Quốc gia. Để đạt được điều đó, ngoài việc rèn luyện kỹ chiến thuật, yếu tố thể chất của các cầu thủ cũng phải được chú trọng. HLV trưởng CLB Hà Nội Teguramori Makoto chia sẻ: "Trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc ở mùa giải mới, việc giữ thể trạng tốt nhất cho các cầu thủ là vô cùng quan trọng". Theo ông, việc bắt tay với BVĐK Hồng Ngọc giúp ban huấn luyện CLB Hà Nội kiểm soát rủi ro về chấn thương, cầu thủ được thăm khám, tư vấn sức khỏe thường xuyên, nhờ đó luôn sẵn sàng chinh phục những mục tiêu đã đề ra.

HLV trưởng CLB Hà Nội Teguramori Makoto phát biểu tại lễ xuất quân mùa giải 2025-2026. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Về phía Hồng Ngọc, đại diện bệnh viện cho biết, đồng hành CLB Hà Nội là cơ hội để phát huy thế mạnh về chăm sóc y học thể thao, đóng góp vào thành tích chung của đội. Bệnh viện cam kết cung cấp giải pháp y tế toàn diện với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và các phương pháp điều trị tiên tiến, nhằm hỗ trợ tối đa cho cầu thủ trong suốt mùa giải. Sự chuẩn bị này được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam tự tin hơn khi bước vào những trận đấu cam go.

Hồng Ngọc và CLB Hà Nội kỳ vọng sẽ tạo ra tiền lệ tốt, góp phần nâng cao nhận thức về y học thể thao trong cộng đồng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của bóng đá Việt Nam.

Kim Anh