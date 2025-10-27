Bệnh viện của ông Trầm Bê lãi gấp 3 lần

Doanh thu cải thiện, kiểm soát tốt chi phí giúp Bệnh viện Triều An của ông Trầm Bê lãi 32 tỷ đồng trong quý III, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo tài chính vừa công bố của Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An cho thấy doanh thu quý III ghi nhận hơn 201 tỷ đồng, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ 2024. Giá vốn tăng chậm hơn giúp lợi nhuận gộp cải thiện gấp đôi lên gần 46 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp này có biên lãi gộp khoảng 22,8%.

Ngoài ra, công ty còn có doanh thu tài chính gần 88 triệu đồng, giảm 31%. Toàn bộ đều là khoản lãi tiền gửi ngân hàng.

Kỳ này, chi phí tài chính và bán hàng tăng gấp đôi nhưng chỉ ghi nhận lần lượt 150 triệu và 550 triệu đồng. Còn lại, chi phí nặng nhất dành cho quản lý doanh nghiệp với gần 10,8 tỷ đồng, thay đổi không đáng kể so với cùng kỳ. Công ty tốn nhiều nhất cho nhân viên quản lý và các khoản kinh phí cố định, bảo hiểm xã hội.

Tổng lại, Bệnh viện Triều An lãi sau thuế gần 31,9 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 2024 khoảng 3,25 lần. Đây cũng là mức lợi nhuận hàng quý lớn thứ hai trong lịch sử hoạt động, chỉ sau quý II/2024.

Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận khoảng 579,4 tỷ đồng doanh thu và 85,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Cả hai cùng giảm khoảng 5% so với cùng kỳ năm 2024, chủ yếu do kết quả của hai quý trước.

Năm nay, công ty hướng tới mục tiêu có được 820 tỷ doanh thu và 61 tỷ đồng lãi sau thuế. Chỉ tiêu doanh thu kỳ vọng nhích nhẹ khoảng 10 tỷ đồng với năm trước nhưng lợi nhuận lại lên kế hoạch giảm gần 37 tỷ đồng. Ban lãnh đạo cho rằng năm nay, cạnh tranh trong lĩnh vực y tế tư nhân sẽ tiếp tục gia tăng, buộc các đơn vị phải đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chuyên môn hóa dịch vụ và cải thiện trải nghiệm người bệnh.

Nhân viên y tế đang kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Triều An

Bệnh viện Triều An được ông Trầm Bê cùng bác sĩ Nguyễn Hải Nam và ông Lâm Trung Lương góp vốn xây dựng năm 2001. Thời điểm đó, Nhà nước có chủ trương xã hội hóa y tế với nhiều ưu đãi và thị trường khám, chữa bệnh tư nhân vẫn còn nhiều đất trống.

Là một trong những bệnh viện tư nhân đầu tiên trên cả nước và có quy mô lớn, Bệnh viện Triều An năm trước cấp cứu cho gần 28.000 ca và khám bệnh cho hơn 279.000 người. Nhờ đó, doanh thu và lợi nhuận đều đạt mức kỷ lục. 10 năm gần đây, bệnh viện này luôn có doanh thu trên 350 tỷ đồng và lãi hơn 30 tỷ đồng mỗi năm, trừ đỉnh dịch năm 2021 lần đầu báo lỗ 27 tỷ.

Trước đây, ông Trầm Bê giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đến năm 2017, ông rơi vào vòng lao lý và giao ghế này cho ông Trần Ngọc Henri - được xem là phó tướng của ông - đảm trách. Doanh nhân quê Trà Vinh (nay là Vĩnh Long) được bầu bổ sung làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 từ tháng 6/2023. Đây là cột mốc đánh dấu ông Trầm Bê trở lại thương trường. Đến tháng 4/2024, ông Trần Ngọc Henri xin từ chức vì lý do sức khỏe. Sau đó, ông Trầm Bê được bầu trở lại ghế Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật của Bệnh viện Triều An.

Tất Đạt