Bệnh viện của ông Trầm Bê giảm mạnh lãi

Trong quý III, Bệnh viện Triều An do ông Trầm Bê làm chủ, có lãi hơn 9,8 tỷ đồng, giảm hơn 45% so với cùng kỳ khi giá vốn tăng cao.