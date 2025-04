Bệnh viện có 6 y tá làm việc cùng tầng đều bị u não

Mỹ6 nhân viên y tế làm việc tại tầng 5 của bệnh viện Newton-Wellesley, bang Massachusetts, đều được chẩn đoán mắc u não, làm dấy lên lo ngại.

Bệnh nhân mới nhất được ghi nhận ngày 15/4. Trước đó, bệnh viện khẳng định không phát hiện rủi ro môi trường nào liên quan đến khu vực này.

Thông tin gây chú ý từ đầu tháng, khi nhiều người làm việc trong khu chăm sóc sản phụ chia sẻ về việc phát triển u não. Một người cho biết đã có tới 10 y tá mắc u não (gồm cả lành và ác tính) trong vài năm qua.

"Số lượng ngày càng tăng khiến tôi tự hỏi liệu mình có bị hoang tưởng không? Không thể nào chỉ là sự trùng hợp", người này nói.

Tuy nhiên, bệnh viện nhấn mạnh, họ đã phối hợp điều tra kỹ lưỡng cùng các cơ quan chức năng và chuyên gia độc lập.

"Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi hợp tác với Cục An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp, Cán bộ An toàn của bệnh viện, các văn phòng an toàn phóng xạ và dược phẩm, cùng các chuyên gia tư vấn môi trường bên ngoài để tiến hành đánh giá toàn diện", đại diện bệnh viện Newton-Wellesley cho biết trong thông cáo gửi NBC.

Từ tháng 12 năm ngoái, họ đã trao đổi với nhân viên, thu thập dữ liệu sức khỏe và thực hiện đánh giá môi trường theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

"Cuộc điều tra không phát hiện rủi ro môi trường nào liên quan đến sự phát triển của các khối u", bệnh viện khẳng định.

Bệnh viện Newton-Wellesley, bang Massachusetts. Ảnh: Google Maps

Bệnh viện cũng xác nhận ban đầu chỉ có 5 nhân viên bị u não, đều là y tá. Hiện tại, theo cập nhật mới nhất của NBC10 Boston, ca thứ 6 đã được ghi nhận.

Bệnh viện cho biết sức khỏe và sự an toàn của nhân viên là ưu tiên hàng đầu. Dù vậy, Hiệp hội Y tá Massachusetts cho rằng cuộc điều tra còn nhiều thiếu sót.

"Họ chỉ trao đổi với một số ít y tá và việc đánh giá môi trường chưa thực sự toàn diện. Bệnh viện không thể kết luận một cách đơn phương như vậy", đại diện hiệp hội nói.

Một số y tá dự đoán số ca mắc có thể cao hơn. Họ cho rằng bệnh viện chưa hỗ trợ đầy đủ, nhất là khi nhiều người đã phải phẫu thuật vì u não.

"Chúng tôi cần được trấn an. Những tháng qua không hề dễ dàng với nhiều nhân viên. Chúng tôi muốn cảm thấy an toàn, giống như cách chúng tôi mong bệnh nhân cảm thấy an toàn", một y tá chia sẻ.

Thục Linh (Theo NY Post)