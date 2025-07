Bệnh viện chụp hình bệnh nhân trước khi khám BHYT

TP HCMBà Thương, 63 tuổi, phải chụp hình trước khi khám bệnh BHYT tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương theo quy trình chuyển đổi số và bệnh án điện tử của viện.

Người phụ nữ mắc nhiều bệnh nền nên nhiều năm qua phải tái khám liên tục, sử dụng bảo hiểm y tế (BHYT). Đợt này, cũng như nhiều bệnh nhân khác, bà bất ngờ vì phải tốn thêm thời gian chụp hình. "Tôi tưởng đã có căn cước công dân với mã định danh riêng thì đã tránh được nhầm lẫn rồi", bà thắc mắc.

Ngày 29/7, BS.CK2 Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương giải thích nơi này đang từng bước chuyển đổi số, triển khai bệnh án điện tử nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Việc định danh người bệnh bằng hình ảnh là một trong những bước giúp "chống nhầm lẫn người bệnh", đặt sự an toàn và quyền lợi của người bệnh lên trên hết khi đang từng bước thực hiện chuyển đổi số thông qua các ứng dụng.

Theo người đứng đầu bệnh viện, công tác định danh người bệnh bằng hình ảnh hoàn toàn vì lợi ích của người bệnh. Điều này còn giúp đội ngũ y tế bảo đảm "đúng người - đúng bệnh - đúng thuốc - đúng quy trình xét nghiệm, điều trị", giảm sai sót trong quá trình khám chữa bệnh.

"Bệnh viện tuyệt đối tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ hình ảnh cá nhân của người bệnh", bác sĩ Chiến nói, thêm rằng thời gian đầu triển khai thí điểm chuyển đổi số, một số quy trình kỹ thuật và vận hành của bệnh viện có thể chưa thực sự hoàn thiện, gây bất tiện cho người bệnh. Nơi này tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy trình vừa đảm bảo hiệu quả định danh người bệnh, vừa mang lại trải nghiệm tốt hơn khi khám chữa bệnh.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương - cơ sở đa khoa hạng một, thuộc Sở Y tế TP HCM là cơ sở y tế công lập đầu tiên của TP HCM được Bộ Y tế công nhận triển khai thành công bệnh án điện tử, từ đầu năm ngoái. Chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện hoàn thành bệnh án điện tử trước 30/9.

Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho rằng việc bệnh viện chủ động thực hiện chụp hình người bệnh nhằm tăng cường định danh, tránh nhầm lẫn người bệnh và nâng cao hiệu quả quản lý là nhu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, cơ sở phải có trách nhiệm lưu trữ, bảo mật và chỉ sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử vào mục đích khám chữa bệnh, không được sử dụng sai mục đích hoặc trái với quy định của pháp luật. Nghị định số 13 ban hành năm 2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng nêu rõ việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân, bao gồm hình ảnh, phải có sự giải thích rõ ràng, minh bạch và được sự đồng ý tự nguyện của người có dữ liệu.

Theo ông Thượng, việc chụp hình người bệnh trong quá trình khám bệnh chỉ được phép thực hiện khi người bệnh được thông tin đầy đủ về mục đích sử dụng, phạm vi lưu trữ và quyền được bảo vệ dữ liệu cá nhân, đặc biệt phải có sự đồng ý của người bệnh. Không được coi đây là điều kiện bắt buộc để tiếp nhận khám chữa bệnh, đặc biệt trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

"Ngành y tế thành phố không khuyến khích triển khai khi bệnh viện chưa xây dựng đầy đủ quy trình và chưa có quy chế bảo mật thông tin cá nhân theo quy định pháp luật", lãnh đạo Sở Y tế TP HCM nói.

Bệnh nhân chờ khám tại bệnh viện ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Hiện, Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định bắt buộc các cơ sở khám, chữa bệnh phải chụp và lưu trữ hình ảnh người bệnh khi tiếp nhận khám BHYT hoặc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Hoạt động xác thực thông tin người bệnh bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID) do Bộ Công an cấp cũng không yêu cầu lưu giữ hình ảnh tại bệnh viện. Trường hợp sử dụng hình ảnh để đối chiếu với cơ sở dữ liệu dân cư, các hệ thống liên quan phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về bảo mật, an toàn thông tin cá nhân.

Ông Thượng yêu cầu các bệnh viện có nhu cầu ứng dụng hình ảnh hỗ trợ định danh người bệnh nhằm tăng cường quản lý người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, nâng chất lượng khám chữa bệnh, phải xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và báo cáo về Sở để được hướng dẫn cụ thể. Tuyệt đối không gây phiền hà, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh khi tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh.

Lê Phương