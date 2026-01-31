Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai hệ thống thông tim hiện đại nhất phía Nam

Bệnh viện Chợ Rẫy đưa vào hoạt động hệ thống thông tim can thiệp hiện đại với 4 phòng DSA tích hợp trí tuệ nhân tạo, giải quyết bài toán quá tải trong điều trị bệnh lý tim mạch.

Tại lễ khánh thành ngày 31/1, BS.CK2 Phạm Thanh Việt, Phó giám đốc phụ trách quản lý điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết hệ thống mới trị giá hàng trăm tỷ đồng này sẽ tập trung giải quyết hai nhóm bệnh lý mũi nhọn là can thiệp mạch vành và rối loạn nhịp tim. Đây là dự án nằm trong gói ngân sách 500 tỷ đồng dùng để mua sắm thiết bị y tế hiện đại và cải tạo cơ sở vật chất, nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu hụt thiết bị vốn kéo dài nhiều năm qua tại đơn vị tuyến cuối này.

BS.CK2 Kiều Ngọc Dũng, Trưởng khoa Điều trị Rối loạn nhịp, Bệnh viện Chợ Rẫy (bìa trái) trao đổi cùng các khách mời đến tham quan phòng can thiệp tim mạch tại lễ khánh thành ngày 31/1. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Hệ thống bao gồm 4 phòng chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) thế hệ mới nhất, sử dụng công nghệ mô phỏng 3D thời gian thực. Công nghệ này cho phép bác sĩ dẫn đường dụng cụ chính xác tuyệt đối trong lòng mạch để nong, đặt stent hoặc triệt đốt các ổ loạn nhịp phức tạp. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tối ưu hóa hình ảnh, giảm thiểu tia X cho bệnh nhân và nhân viên y tế, đồng thời rút ngắn thời gian thủ thuật.

Bác sĩ Việt nhấn mạnh bệnh lý tim mạch hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, tạo áp lực lớn cho các bệnh viện tuyến cuối. Năng lực chẩn đoán và điều trị trong "thời gian vàng" thường bị hạn chế bởi thiếu hụt công nghệ. Do đó, việc cập nhật "vũ khí" hiện đại là yêu cầu cấp thiết để đội ngũ y tế thay đổi cục diện điều trị, đặc biệt với các ca bệnh khó.

Bên cạnh hệ thống DSA, khu vực can thiệp tim mạch mới hoạt động như một hệ sinh thái hoàn chỉnh với các thiết bị hồi sức cấp cao. Bệnh viện trang bị đồng bộ máy tim phổi nhân tạo (ECMO), thiết bị hỗ trợ tuần hoàn cơ học (IABP) và các đầu dò siêu âm trong lòng mạch (IVUS, OCT). Sự kết hợp này giúp bác sĩ tự tin xử trí những tổn thương phức tạp như tắc nghẽn mạch máu mãn tính, vôi hóa cứng hay sốc tim nguy kịch, mở ra cơ hội sống cho những bệnh nhân trước đây không còn khả năng can thiệp.

Lãnh đạo bệnh viện kỳ vọng cơ sở vật chất mới sẽ giúp người bệnh tiếp cận kỹ thuật tiên tiến theo chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam với chi phí hợp lý và độ an toàn cao hơn.

Hệ thống máy móc mới, hiện đại giúp bác sĩ thuận tiện điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

PGS.TS.BS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Y tế, đánh giá đây là bước chuyển mình quan trọng, giúp người dân được hưởng các kỹ thuật điều trị ít xâm lấn, rút ngắn thời gian nằm viện và giảm chi phí. Ông đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của hệ thống mới khi giảm thiểu tối đa lượng tia X phơi nhiễm, giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài cho cả người bệnh lẫn đội ngũ nhân viên y tế vốn phải làm việc liên tục trong môi trường độc hại.

Lê Phương