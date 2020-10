Bệnh viện Chợ Rẫy tầm soát ung thư vú miễn phí

TP HCMTừ ngày 9/10 đến 27/11, Bệnh viện Chợ Rẫy khám tầm soát sớm ung thư vú miễn phí cho 127 phụ nữ trên 40 tuổi.

Các bác sĩ ở Đơn vị Tuyến vú, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy dự kiến mỗi buổi khám tầm soát 15 trường hợp. Người bệnh sẽ được khám lâm sàng, tư vấn, siêu âm tuyến vú, chụp nhũ ảnh. Đăng ký qua tổng đài 1068 và 028 1068 từ ngày 5 đến 8/10.

Hiện nay, ung thư vú là ung thư phổ biến nhất, tỷ lệ tử vong cao nhất ở nữ giới. Tại Việt Nam, mỗi năm ước tính phát hiện khoảng 11.000 ca ung thư vú mới và hơn 4.500 người tử vong vì căn bệnh này.

Điều trị ung thư vú ngày nay có nhiều bước tiến lớn như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, kết hợp các phương pháp khác như liệu pháp nội tiết tố, sinh học (điều trị trúng đích). Tuy nhiên, yếu tố then chốt vẫn là can thiệp khi ung thư còn ở giai đoạn sớm. Do đó, việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú, đặc biệt với phụ nữ từ 40 tuổi trở lên - độ tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao, có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình điều trị.

Tầm soát ung thư miễn phí là hoạt động thường niên của Bệnh viện Chợ Rẫy. Năm 2018, trong 98 phụ nữ được tầm soát có 14 trường hợp phải nhập viện, 6 người cần theo dõi sau 1-3 tháng. Năm 2019, 100 phụ nữ đến khám thì 7 người có tổn thương phải nhập viện điều trị ngay, 29 người có tổn thương phải theo dõi...

Thư Anh