Bệnh viện cấy nhầm phôi khiến khách hàng nuôi nhầm con 10 năm

Trung QuốcTòa án buộc Bệnh viện Liên kết Đại học Y khoa An Huy bồi thường 93.000 USD cho cặp vợ chồng bị cấy nhầm phôi, song người cha nói tiền là vô nghĩa vì chỉ muốn tìm lại con đẻ.

Bản án vừa được Tòa án tỉnh An Huy công bố. Bị đơn là Trung tâm Sản khoa của Bệnh viện Liên kết Đại học Y khoa An Huy, ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy.

Trung tâm bị xác định "đặt nhầm phôi vào tử cung" của người vợ trong quá trình thụ tinh trong ống nghiệm, do đó phải có trách nhiệm bồi thường 640.000 nhân dân tệ.

Vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận khiến Ủy ban Y tế tỉnh An Huy cam kết tiến hành một cuộc điều tra tổng thể tại bệnh viện này.

Bản án xác định, năm 2013, vợ chồng Lưu Quân và Thu Hương tới bệnh viện thụ tinh ống nghiệm. Họ sau đó có bé trai, sinh cùng năm. Tuy nhiên, khi cậu bé lớn dần, Lưu Quân thấy con không có nét tương đồng nào về ngoại hình với anh hay với vợ.

Năm 2020, họ đưa cậu bé đi xét nghiệm ADN. Kết quả, không bất kỳ mối liên hệ sinh học nào giữa cậu bé và Quân hay Hương. Năm 2021, vợ chồng họ đã đệ đơn kiện Bệnh viện Đại học Y An Huy vì vi phạm quyền sinh sản và quyền được biết danh tính của đứa trẻ.

Khoa sản của Bệnh viện Đại học Y tỉnh An Huy. Ảnh: Shine

Bản án nêu một trung tâm pháp y ở Bắc Kinh do Tòa án quận Thục Sơn (thành phố Hợp Phì) thuê đã phát hiện khi Hương được cấy ghép phôi, các bác sĩ đã không ghi lại thời gian hoặc địa điểm lấy phôi đông lạnh.

Do đó, tòa án cho rằng bệnh viện không thể đảm bảo phôi thai là của cặp vợ chồng hoặc truy tìm nguồn gốc của trứng được sử dụng, đây là "thiếu sót nghiêm trọng về y tế".

Nêu quan điểm về bản án, Lưu Quân nói rằng không hài lòng với việc chỉ được bồi thường bằng tiền. Anh muốn bệnh viện có trách nhiệm tìm cha mẹ ruột của con trai đang nuôi dưỡng, cũng như điều gì đã xảy ra với phôi thai của anh và Hương. "Liệu con tôi có được sinh ra hay không vậy?", Quân tỏ thái độ bức xúc.

"Khoản bồi thường là vô nghĩa đối với tôi. Nếu con tôi còn sống, tôi muốn liên lạc với cha mẹ hiện tại của nó. Tôi hứa tôi không can thiệp vào cuộc sống của họ. Khi hai đứa trẻ lớn lên, chúng tôi sẽ nói sự thật với chúng", anh nói.

Khi được Quân hỏi về sai lầm ngớ ngẩn, giám đốc Trung tâm Sản khoa của bệnh viện này cho hay, việc tìm kiếm cha mẹ ruột của con trai anh là thách thức. Bà nói thêm rằng bệnh viện đã nhiều lần cố gắng tìm kiếm phôi thai của vợ chồng Quân và Hương nhưng không thấy.

"Không cần thiết phải tranh cãi xem con trai bạn là ai. Một người sẽ chỉ sống được vài chục năm, và cuối cùng, điều quan trọng nhất là sự tha thứ. Nhiều bậc cha mẹ có con nuôi sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau", bà giám đốc nói với Lưu Quân.

Hai năm trước, một bệnh viện khác ở Trung Quốc cũng gây xôn xao với sai sót tương tự khi hai người đàn ông 28 tuổi được phát hiện đã bị tráo đổi khi sinh tại một bệnh viện ở tỉnh Hà Nam

Danh tính của họ chỉ được phát hiện sau khi một trong số họ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan, nhưng nhóm máu của cha mẹ đều không phù hợp với anh ta.

*Tên vợ chồng nguyên đơn đã thay đổi

Hải Thư (Theo SCMP)