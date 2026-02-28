Bệnh viện Bình Dân ghi dấu ấn 70 tuổi với tòa nhà mới 340 tỷ đồng

Bệnh viện Bình Dân, cơ sở ngoại khoa đầu ngành của TP HCM, khánh thành tòa nhà trung tâm 340 tỷ đồng và nhận Huân chương Lao động hạng Nhì đánh dấu 70 năm hoạt động.

Sáng 28/2, tại lễ kỷ niệm 70 năm hành trình ngoại khoa, PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, cho biết việc đưa công trình vào vận hành đánh dấu bước phát triển quan trọng về hạ tầng, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và giảm quá tải. Dự án khởi công tháng 10/2021, vận hành cơ bản từ tháng 2/2025, là công trình đầu tiên trong 4 dự án thuộc quy hoạch tổng thể bệnh viện được UBND TP HCM phê duyệt.

Tòa nhà trung tâm Bệnh viện Bình Dân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tòa nhà có diện tích sàn khoảng 20.000 m2, gồm 8 tầng nổi và 2 tầng hầm. Khu khám chữa bệnh bố trí 41 phòng khám ngoại trú, 240 giường nội trú và đơn vị Hồi sức tích cực chống độc (ICU). Công trình được trang bị phòng mổ Hybrid phục vụ các ca can thiệp ngoại khoa phức tạp, hướng đến tiêu chuẩn quốc tế.

Tại buổi lễ, bệnh viện đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, ghi nhận chặng đường 70 năm hình thành và phát triển. Suốt thời gian qua, đơn vị được xem là "cái nôi" của ngành ngoại khoa phía Nam, triển khai nhiều kỹ thuật tiên phong và thực hiện các ca đại phẫu phức tạp.

Trong giai đoạn 5 năm tới, bệnh viện đặt ra ba trọng tâm. Thứ nhất, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng mô hình bệnh viện thông minh nhằm tối ưu quy trình điều trị và nâng cao trải nghiệm người bệnh. Thứ hai, thành lập Trung tâm Phẫu thuật và Đào tạo robot, sau 9 năm tiên phong ứng dụng kỹ thuật này, để đào tạo và chuyển giao công nghệ cho các cơ sở y tế trong và ngoài TP HCM. Thứ ba, mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển nguồn nhân lực ngoại khoa chất lượng cao.

Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì tại Bệnh viện Bình Dân, sáng 28/2. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Thành lập năm 1954, Bệnh viện Bình Dân hiện là cơ sở chuyên khoa hạng một về phẫu thuật tổng quát, niệu khoa, nam khoa, quy mô 1.200 giường, thực hiện hơn 32.000 ca phẫu thuật mỗi năm, trong đó có hàng nghìn ca kỹ thuật cao. Đây là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai phẫu thuật robot cho người lớn từ năm 2016 và đầu năm 2025 được Sở Y tế TP HCM xếp hạng có điểm chất lượng cao nhất trên địa bàn.

Nhân dịp này, PGS.TS.BS Trần Vĩnh Hưng được trao Huân chương Lao động hạng Ba, 17 cá nhân của bệnh viện nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND TP HCM trao Cờ truyền thống cùng nhiều phần thưởng cao quý cho tập thể và các cá nhân tiêu biểu.

Lê Phương