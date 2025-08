Bệnh viện bị phạt khi 1.000 trang bệnh án thành 'giấy gói xôi'

Thái Lan1.000 trang bệnh án được tìm thấy trên các quán ăn vặt đường phố dưới dạng giấy gói xôi, bánh rán đã khiến bệnh viện bị phạt vì vi phạm Luật Dữ liệu cá nhân.

Một bệnh viện ở tỉnh Ubon Ratchathani, đông bắc Thái Lan đã bị phạt 1,21 triệu baht (980 triệu đồng) khi việc này bị bại lộ. Tên bệnh viện chưa được tiết lộ.

Vụ việc được một người có sức ảnh hưởng trực tuyến phanh phui hồi tháng 5/2024 sau khi đăng tải các tài liệu y tế được sử dụng làm giấy gói thức ăn phường phố, xôi, bánh khoai, chuối chiên...

Theo thông tin trên giấy gói, thông tin bệnh nhân được hiển thị rõ ràng trên bao bì. Một trong số đó cho thấy rõ ràng đó là bệnh nhân nam bị nhiễm virus viêm gan B. "Tôi có nên tiếp tục ăn nó không, hay thế là đủ rồi?", người này cảm thán trên bài đăng mạng xã hội.

Bệnh viện đã bị chỉ trích sau khi bài đăng này lan truyền với 33.000 lượt phản hồi và 1.700 bình luận.

Hồ sơ bệnh án được người bán đồ ăn đường phố dùng làm giấy gói. Ảnh: SCMP

Ngày 1/8, Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDPC) của Thái Lan báo cáo đã xử phạt với bệnh viện vì vi phạm luật dữ liệu.

Cuộc điều tra của ủy ban phát hiện hơn 1.000 tập hồ sơ bệnh án được bảo vệ đã bị rò rỉ trong quá trình tiêu hủy tài liệu.

Theo điều tra, bệnh viện đã thuê một doanh nghiệp quy mô gia đình thực hiện công việc tiêu hủy hồ sơ, song không giám sát quá trình này.

Thay vì tiêu hủy hồ sơ, nhà thầu đã lưu trữ các giấy tờ ở nhà và không báo cho bệnh viện sau khi bị rò rỉ. Không biết bằng cách nào, các hồ sơ mật này sau đó trở thành giấy gói xôi.

PDPC kết luận hành vi này đã vi phạm Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, trong đó quy định các bác sĩ và tổ chức xử lý dữ liệu y tế có nghĩa vụ giữ bí mật thông tin bệnh nhân.

PDPC cũng phạt chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm tiêu hủy hồ sơ 16.940 baht (14 triệu đồng) vì sự cẩu thả.

Nhiều người chỉ trích bệnh viện, trong khi số khác bày tỏ lo ngại về an toàn thực phẩm khi giấy đã qua không biết bao nhiêu bàn tay và độc tố bị nhiễm vào mực in. "Người mua nên tẩy chay những cửa hàng sử dụng túi tái chế như thế này. Người bán muốn cắt giảm chi phí mặc dù biết điều đó không an toàn. Các tài liệu y tế nên được tiêu hủy thay vì đem bán", một người nêu quan điểm.

Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân năm 2019 của Thái Lan có hiệu lực từ tháng 6/2022, nhằm mục đích bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân, đồng thời cho phép các doanh nghiệp thu thập dữ liệu cần thiết cho các mục đích hợp pháp.

PDPC có thể áp dụng các khoản tiền phạt hành chính với nhiều hành vi vi phạm như không chỉ định cán bộ bảo vệ dữ liệu, bị phạt lên tới 1 triệu Baht, các biện pháp bảo mật không đầy đủ hoặc không báo cáo vi phạm dữ liệu lên tới 3 triệu Baht; có thể bị phạt tù tới một năm và phạt tiền lên tới 500.000 Baht...

Hải Thư (Theo SCMP)