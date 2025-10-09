Bệnh viện bị phạt 140 triệu đồng vì vi phạm môi trường và an toàn thực phẩm

Đà NẵngBệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức bị xử phạt 140 triệu đồng do xả nước thải vượt quy chuẩn, không thu gom chất thải nguy hại và vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngày 9/10, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (đóng trên quốc lộ 1A, phường Điện Bàn Đông) vì hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Theo kết quả kiểm tra, bệnh viện không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại đúng quy định; đồng thời xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,1 đến dưới 1,5 lần, với lưu lượng từ 80 đến dưới 100 m3 mỗi ngày.

Khu bếp ăn của bệnh viện cũng bị phát hiện bố trí không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín, không thực hiện đúng quy định về kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo yêu cầu pháp luật.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức thành lập năm 2006, là bệnh viện tư nhân đầu tiên ở khu vực nông thôn Quảng Nam cũ, hiện có hơn 400 giường nội trú và khu khám ngoại trú hiện đại, tiếp nhận hàng nghìn lượt bệnh nhân mỗi ngày.

