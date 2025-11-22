Bệnh viện bị kiện vì 'vứt nhầm' não bệnh nhân hiến tặng

MỹMô não của một bệnh nhân gặp chứng hiếm gặp đã được hiến tặng bệnh viện cho mục đích nghiên cứu, song bị nhân viên vứt nhầm.

Hồ sơ vụ kiện cho thấy Ashtyn Fellenz, 24 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh Canavan, một rối loạn di truyền hiếm gặp gây thoái hóa lớp màng bảo vệ xung quanh dây thần kinh và mất chất trắng trong não.

Trẻ em mắc bệnh Canavan dần mất khả năng vận động cơ bắp và bị mắc kẹt bên trong cơ thể mình. Nếu không được can thiệp, hầu hết trẻ em mắc bệnh này sẽ tử vong trước 10 tuổi.

Năm 2003, ở tuổi 13, cô đã trải qua ca phẫu thuật tiên phong để tiêm một gen chức năng vào não với hy vọng thay thế gen bị lỗi. Liệu pháp gen thử nghiệm không chữa khỏi bệnh, nhưng cải thiện chất lượng cuộc sống của cô và giúp sống sót đến 24 tuổi.

Tháng 12/2024, Ashtyn qua đời. Cha mẹ cô đã đồng ý hiến não của cô cho mục đích nghiên cứu để làm sáng tỏ căn bệnh này. Bệnh viện Nhi Wisconsin đã tiến hành giải phẫu.

Bệnh viện Nhi Wisconsin. Ảnh: Boldt

Việc lấy não của Fellenz diễn ra hoàn hảo, theo báo cáo của bệnh viện. Não được tách thành hai bán cầu - một nửa được cố định hóa học trong dung dịch formalin, nửa còn lại được phân đoạn và đông lạnh nhanh chóng. Kế hoạch là nhanh chóng chuyển cả hai nửa đến Ngân hàng Sinh học Sống tại Bệnh viện Nhi ở Dayton, Ohio. Tuy nhiên, mô não lại được lưu giữ trong phòng thí nghiệm của Bệnh viện Nhi Wisconsin trong nhiều tháng.

Cuối cùng, sau những thay đổi về mặt hành chính nội bộ và chuyển phòng thí nghiệm, các viên chức bệnh viện phát hiện nửa não đông lạnh của Ashtyn đã bị "vứt bỏ" không rõ thời điểm.

Ngay sau khi biết sự việc chấn động, cha mẹ người quá cố quyết định kiện Bệnh viện nhi Wisconsin, yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Họ cáo buộc việc bị đơn làm mất não của con gái đã gây ra cho gia đình nỗi đau về thể chất lẫn tinh thần, và cho biết nó đã gây ra "mất mát sâu sắc và không thể phục hồi cho các lĩnh vực khoa học thần kinh, liệu pháp gen và nghiên cứu bệnh hiếm gặp".

Ashtyn Fellenz (phải). Ảnh: Schmidt and Bartelt Funeral and Cremation Services

Sau nửa năm đánh giá, hôm 17/11 vừa qua, Tòa án quận Milwaukee đã quyết định bác vụ kiện, cho rằng một khi phần não hiến tặng đã được chuyển giao cho bệnh viện, cha mẹ bệnh nhân đã không còn quyền gì với mô não đó.

Tuy nhiên, tòa cho rằng quyết định này không có nghĩa là Bệnh viện Nhi Wisconsin không phạm sai lầm. "Tôi nghĩ rằng vụ án này sẽ là lý do để họ xem xét lại toàn bộ quy trình và tìm ra sai sót ở đây, bởi vì nó đã sai một cách nghiêm trọng", thẩm phán nói.

Bệnh viện Nhi Wisconsin đã thừa nhận sai sót này trong thông cáo báo chí: Vô cùng xin lỗi vì sự việc đã xảy ra, và chúng tôi tiếp tục thực hiện các bước để củng cố các quy trình nhằm đảm bảo điều này không xảy ra nữa. "Chúng tôi vô cùng biết ơn vì sự sống của Ashtyn, sự ủng hộ và chăm sóc của gia đình cô bé, và một lần nữa xin gửi lời xin lỗi và sự hối tiếc chân thành nhất".

Người phát ngôn của bệnh viện cho biết "không có lý do nào ở trên có thể bào chữa cho việc mẫu mô còn lại bị vứt bỏ một cách vô tình và cho sự chậm trễ trong việc nhận ra và thông báo về lỗi này".

Bệnh viện Nhi Wiscosin thành lập năm 1894, quy mô 300 giường, mỗi năm tiếp nhận khoảng 25.000 bệnh nhân, thực hiện khoảng 18.000 ca phẫu thuật. Khoa chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh của bệnh viện đã được tạp chí Time nêu bật vì dịch vụ chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sinh non, nhiều chuyên khoa được xếp hạng cao trong hệ thống viện nhi toàn quốc.

Hải Thư (Theo Fox, Law & Crime, US News & World Report)