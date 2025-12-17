Bệnh viện Bạch Mai vận hành dàn máy móc giá hơn 1.000 tỷ đồng

Hà NộiHơn 1.500 thiết bị y tế thế hệ mới, trong đó có hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT) đếm photon đầu tiên tại Việt Nam, được Bệnh viện Bạch Mai đưa vào hoạt động từ 16/12.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc bệnh viện, cho biết gói trang thiết bị trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, trích từ nguồn ngân sách tăng thu của đơn vị. Lãnh đạo bệnh viện khẳng định khoản đầu tư này nhằm chuẩn hóa quy trình chuyên môn, giúp người dân tiếp cận kỹ thuật cao ngay tại Việt Nam với chi phí hợp lý thông qua bảo hiểm y tế, thay vì phải ra nước ngoài điều trị.

PGS Đào Xuân Cơ (trái) giới thiệu hệ thống máy móc vừa được lắp đặt tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Thành Dương

Điểm nhấn trong loạt máy móc mới là hệ thống CT đếm photon, công nghệ được đánh giá hiện đại bậc nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay. PGS.TS Vũ Đăng Lưu, Giám đốc Trung tâm Điện quang, giải thích thiết bị này sở hữu độ phân giải siêu cao (khoảng 0,11 mm), cho phép bác sĩ quan sát các vi cấu trúc và phát hiện tổn thương cực nhỏ mà máy thế hệ cũ khó nhận diện. Công nghệ này đặc biệt hữu ích khi chẩn đoán bệnh lý tim mạch phức tạp như hẹp mạch vành, đánh giá các stent kích thước dưới 2,5 mm hay phát hiện ung thư giai đoạn sớm.

Bên cạnh chẩn đoán hình ảnh, bệnh viện cũng vận hành các hệ thống xạ trị gia tốc và SPECT/SPECT-CT giúp định vị chính xác khối u, hạn chế tối đa tổn thương mô lành. Các thiết bị phục vụ xét nghiệm giải trình tự gen, tầm soát ung thư vú toàn diện hay gây mê hồi sức thông minh cũng đi vào hoạt động đợt này. Ưu điểm chung của hệ thống mới là giảm mạnh liều tia xạ và lượng thuốc cản quang, tăng độ an toàn cho bệnh nhân.

Bệnh viện Bạch Mai là cơ sở y tế tuyến cuối, trung bình mỗi ngày nơi này tiếp nhận 7.000-10.000 người bệnh khám ngoại trú và khoảng 4.000 bệnh nhân điều trị nội trú, thực hiện gần 10.000 xét nghiệm. Trong đó có nhiều ca bệnh nặng, phức tạp, nguy kịch. Việc được đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị y tế hiện đại, số hóa không chỉ giúp nâng cao năng lực chẩn đoán sớm, điều trị chính xác, giảm biến chứng và tử vong, mà còn góp phần giảm chi phí xã hội, giảm gánh nặng cho người bệnh và gia đình.

Lê Nga