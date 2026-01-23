Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng máu điều trị dịp Tết

Hà NộiLo ngại nguồn dự trữ cạn kiệt trong kỳ nghỉ lễ kéo dài, Bệnh viện Bạch Mai huy động nhân viên y tế, sinh viên hiến máu để đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị.

Sáng 23/1, hàng trăm y bác sĩ, học viên có mặt tại viện từ sớm để tham gia ngày hội "Tất niên hồng", kéo dài đến 25/1. PGS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện, cho biết Tết Nguyên đán luôn là giai đoạn thách thức về nguồn máu. Nhu cầu điều trị, phẫu thuật, cấp cứu không giảm, thậm chí tăng cao ở tuyến cuối, trong khi lượng người hiến máu sụt giảm do tâm lý nghỉ ngơi, về quê ăn Tết.

Lãnh đạo bệnh viện nhấn mạnh máu là chế phẩm sinh học đặc biệt mà máy móc chưa thể thay thế. Nếu thiếu nguồn dự trữ, bác sĩ buộc phải trì hoãn nhiều ca can thiệp, phẫu thuật. Khi đó, người bệnh mất đi cơ hội sống trong các tình huống nguy cấp như tai nạn, xuất huyết tiêu hóa hay tai biến sản khoa.

Nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai hiến máu. Ảnh: Gia Thắng

Tranh thủ giờ giải lao, anh Nguyễn Mạnh Dũng, điều dưỡng Viện Thần kinh, đăng ký hiến đơn vị máu thứ 14. Thường xuyên nhận chế phẩm từ kho dự trữ về khoa điều trị, nam nhân viên y tế hiểu rõ sự nguy hiểm khi nguồn cung cạn kiệt. Anh coi đây là trách nhiệm nghề nghiệp, trực tiếp giúp bệnh nhân giành giật sự sống.

Cạnh đó, Thanh Lâm, sinh viên năm nhất Đại học Xây dựng Hà Nội, cùng nhóm bạn đến bệnh viện ngay sau giờ học. Lần đầu tham gia, nam sinh viên không giấu được sự hồi hộp nhưng vẫn quyết tâm sẻ chia với cộng đồng.

Theo đại diện Trung tâm Huyết học và Truyền máu, hiến máu đúng quy cách hoàn toàn an toàn. Tủy xương của người trưởng thành sở hữu cơ chế tái tạo tế bào rất nhanh, tốc độ sinh máu có thể tăng gấp 4-10 lần sau khi hiến. Các nghiên cứu đều chứng minh chỉ số sức khỏe người hiến duy trì ở mức bình thường nếu tuân thủ hướng dẫn y tế, với lượng máu hiến tối đa khoảng 9 ml trên mỗi kg cân nặng.

Là cơ sở y tế đa khoa hạng đặc biệt đầu tiên của cả nước, Bệnh viện Bạch Mai hiện giữ vị thế tuyến cuối lớn nhất khu vực phía Bắc với lịch sử hơn 110 năm phát triển. Đơn vị này vận hành quy mô hơn 3.000 giường bệnh, bao gồm nhiều viện, trung tâm chuyên sâu mũi nhọn như Tim mạch, Hồi sức tích cực, Chống độc hay Thần kinh. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận 6.000 - 8.000 lượt khám ngoại trú và điều trị nội trú cho hàng nghìn ca bệnh nặng, phức tạp được chuyển về từ các tỉnh thành. Chính lưu lượng bệnh nhân khổng lồ khiến nhu cầu về trang thiết bị, vật tư y tế và đặc biệt là nguồn máu dự trữ tại đây luôn ở mức cao kỷ lục so với mặt bằng chung.

Lê Nga