Bệnh viện Bạch Mai phối hợp đào tạo năng lực cho Long Châu

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, Long Châu thống nhất nhiều nội dung hợp tác, trong đó có đẩy mạnh đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu.

Đại diện đôi bên họp bàn tại Bệnh viện Bạch Mai hôm 27/11. PGS.TS Vũ Văn Giáp - phó giám đốc bệnh viện, ông Nguyễn Đức Long - Giám đốc đối ngoại cấp cao FPT Long Châu và ban lãnh đạo FPT Retail thống nhất nhiều nội dung quan trọng về đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu, tăng cường chất lượng chăm sóc khách hàng.

Phía FPT Long Châu cho biết hiện họ có hơn 2.500 nhà thuốc, 250 điểm tiêm chủng, 4.000 cán bộ tham gia hoạt động tiêm chủng trên toàn quốc và 18.000 dược sĩ đầu quân cho hệ thống nhà thuốc.

"Với quy mô lớn và nhu cầu chuẩn hóa công tác an toàn tiêm chủng, chúng tôi mong Bệnh viện Bạch Mai sẽ hỗ trợ đào tạo chuyên sâu về cấp cứu ban đầu, nhất là nhận biết, xử trí đột quỵ, cấp cứu ngừng tuần hoàn, dị ứng - phản vệ lẫn tăng cường kỹ năng tư vấn sử dụng thuốc cho nhóm có bệnh nền. Các khóa đào tạo được triển khai theo mô hình kết hợp lý thuyết - lâm sàng - đánh giá - cấp chứng chỉ định kỳ hàng năm", đại diện FPT Retail đề nghị.

Đại diện hai đơn vị chụp lưu niệm tại buổi làm việc. Ảnh: LC

Phía Long Châu cũng đề nghị được hợp tác sâu hơn trong tư vấn chuyên môn y tế, xây dựng quy trình phối hợp xử trí cấp cứu tại nhà thuốc và các điểm tiêm chủng, đồng thời mong kết nối với các đầu mối chuyên môn của Bệnh viện Bạch Mai để thời gian tới triển khai chuỗi chương trình trọng điểm.

Cũng trong buổi làm việc, đại diện Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực cải thiện chất lượng dịch vụ và mở rộng mạng lưới cung ứng dược - vaccine trên toàn quốc của hệ thống Long châu. Lãnh đạo bệnh viên khẳng định sẵn sàng đồng hành FPT trong đào tạo nhân lực cấp cứu, tổ chức liên thông cấp cứu với Bạch Mai, đồng thời hỗ trợ chuyên môn liên quan đảm bảo an toàn tiêm chủng.

Phía bệnh viện đề xuất FPT hỗ trợ Bạch Mai ứng dụng AI trong chăm sóc khách hàng, triển khai loạt công cụ nâng cao trải nghiệm người bệnh và phối hợp ở lĩnh vực phần mềm quản trị, tài chính, cung ứng thuốc hiếm.

Cuộc họp đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác chiến lược, hướng mục tiêu đôi bên cùng phát triển, đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y dược. Ảnh: LC

Với sự thống nhất cao và quyết tâm, đôi bên kỳ vọng cuộc hợp tác góp phần đào tạo nguồn nhân lực y dược chất lượng cao, nâng cao an toàn tiêm chủng, tiêu chuẩn hóa dịch vụ chăm sóc khách hàng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế.

"Chúng tôi cam kết hợp tác cùng phát triển, nâng cao chăm sóc sức khỏe người dân", lãnh đạo hai đơn vị tái khẳng định cuối buổi làm việc.

Đông Vệ