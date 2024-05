Bệnh viện Bạch Mai mở rộng giường điều trị đột quỵ

Hà NộiTrung tâm Đột quỵ của Bệnh viện Bạch Mai được mở rộng thành 3 tầng, kê thêm nhiều giường bệnh, nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng.

"Việc mở rộng phòng, giường điều trị nhằm cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người bệnh. Bệnh nhân không phải nằm ghép, từ đó góp phần nâng cao tỷ lệ cứu sống, phục hồi sức khỏe", PGS Đào Xuân Cơ, Giám đốc bệnh viện, nói tại Lễ Khánh thành Công trình cải tạo Trung tâm Đột quỵ, chiều 6/5.

Bệnh viện Bạch Mai là cơ sở y tế tuyến cuối, một trong những trung tâm điều trị đột quỵ lớn nhất cả nước, chủ yếu chữa các bệnh nhân nặng. Công trình cải tạo Trung tâm Đột quỵ khởi công vào tháng 9/2023, xây mới mở rộng 3 tầng, với tổng diện tích sàn là 279 m2, kinh phí được tài trợ. Như vậy, hiện Trung tâm có 55 giường bệnh, giúp giảm quá tải.

Không chỉ có thêm giường bệnh, Trung tâm còn có thêm phòng can thiệp khoan sọ, giúp những bệnh nhân bị tràn máu não được can thiệp khoan sọ, dẫn lưu máu thất ra ngoài trước khi tiến hành các phương pháp can thiệp khác.

PGS Cơ (phải) thăm bệnh nhân đột quỵ điều trị tại Trung tâm. Ảnh: Mai Thanh

PGS.TS. Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, cho biết số bệnh nhân đột quỵ vào Trung tâm tăng qua các năm. Năm 2023, các bác sĩ tiếp nhận 13.228 người, tăng hơn 2.000 ca so với năm trước đó, khoảng 8% là người trẻ. Trung bình mỗi ngày, nơi này tiếp nhận từ 50-55 bệnh nhân, ngày cao điểm đến 60 bệnh nhân.

Không chỉ tiếp nhận điều trị bệnh nhân đột quỵ là người Việt, Trung tâm còn tiếp nhận nhiều bệnh nhân người Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản... đang làm việc tại Việt Nam. Nhiều bệnh nhân đột quỵ đạt kết quả điều trị tốt, quay trở lại làm việc như bình thường.

Đột quỵ não gồm hai dạng là nhồi máu não và xuất huyết não. Hầu hết đột quỵ liên quan đến yếu tố nguy cơ, như tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa, bệnh lý tim mạch, lối sống không lành mạnh như lạm dụng thuốc, rượu bia, ít vận động thể lực... Đột quỵ còn do những bất thường bẩm sinh như dị dạng mạch máu não vốn có từ bé, đến thời điểm các phình mạch đủ lớn gây ra vỡ.

Bộ Y tế thống kê Việt Nam mỗi năm có khoảng 200.000 người đột quỵ, tỷ lệ tử vong khoảng 40%. Đặc biệt, số người trẻ bị đột quỵ đang có xu hướng tăng. Người trẻ và người trung niên chiếm khoảng 30% tổng ca đột quỵ. Theo thống kê tại các bệnh viện, tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ tuổi trung bình tăng khoảng 2% mỗi năm, trong đó số nam giới nhiều gấp 4 lần nữ.

Người bệnh đột quỵ cần được điều trị nhanh chóng tối đa, bao gồm chẩn đoán và xử trí cấp cứu, đặc biệt là tiêu huyết khối trong 4-5 giờ đầu. Hiện, Trung tâm đã phát triển nhiều kỹ thuật cao về can thiệp đột quỵ như: kỹ thuật tiêu huyết khối, lấy huyết khối cơ học, mở sọ giảm áp cho người bệnh đột quỵ thiếu máu não, các phẫu thuật mở sọ lấy máu tụ, các kỹ thuật hồi sức sọ não chuyên sâu như dẫn lưu não thất, theo dõi áp lực nội sọ, đo oxy não...

Lê Nga