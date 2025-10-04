Bệnh viện bác thông tin 'từ chối tiếp nhận bệnh nhi không có tiền'

Quảng NinhBệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả bác bỏ thông tin viện từ chối tiếp nhận một bệnh nhi vì không có giấy khai sinh, BHYT và tiền viện phí, đề nghị công an điều tra.

Theo công văn gửi Công an phường Cửa Ông ngày 3/10, lãnh đạo bệnh viện đề nghị xác minh và xử lý hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tối 2/10, trang Facebook Trương Hiển đăng bài viết: "Trung Thu mong mọi người hãy giúp cháu bé Quỳnh Chi (10 tháng tuổi)", cho hay Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả từ chối tiếp nhận bệnh nhi vì không có giấy khai sinh, bảo hiểm y tế và tiền viện phí. Khi có sự can thiệp của cá nhân và CLB thiện nguyện, bệnh nhi mới được điều trị. Tài khoản này kêu gọi quyên góp giúp đỡ bệnh nhi trên.

Bệnh nhi được các bác sĩ bệnh viện chăm sóc. Ảnh Xuân Hoa

Xác minh sự việc, đại diện bệnh viện cho biết cháu bé 10 tháng tuổi bị bỏng ngày 2/10 được bác sĩ tiếp nhận, chẩn đoán, tư vấn chuyển tuyến để điều trị tốt hơn. Gia đình sau đó quyết định điều trị tại Bệnh viện Cẩm Phả nhờ có sự hỗ trợ chi phí từ nhóm thiện nguyện.

"Mọi trường hợp cấp cứu đến bệnh viện đều được tiếp nhận và xử lý kịp thời, không có bất kỳ bệnh nhân nào bị từ chối", đại diện bệnh viện khẳng định, đồng thời cho rằng thông tin lan truyền trên là hành vi vu khống, xuyên tạc, gây dư luận trái chiều, làm tổn hại đến uy tín bệnh viện nói riêng và ngành y tế nói chung.

Bên cạnh đề nghị công an xác minh, xử lý hành vi đưa tin sai sự thật, bệnh viện cũng yêu cầu chủ tài khoản Facebook Trương Hiển gỡ bỏ bài viết và công khai xin lỗi bệnh viện.

Hiện nay, tài khoản Trương Hiền đã đăng tải bài viết xin lỗi bệnh viện, thừa nhận đưa thông tin không chính xác. Chủ tài khoản cũng cho biết ngụ ở tổ 17, khu Đông Hải 2, phường Cẩm Phả, sinh hoạt trong CLB Những người bạn thiện nguyện Cẩm Phả.

Lê Tân