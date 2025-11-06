Bệnh viện AIH đạt chứng nhận quốc tế JCI lần hai

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) đạt trên 99% trong 1.200 tiêu chí mới của đợt thẩm định JCI lần hai, có yếu tố "an toàn người bệnh và chất lượng chăm sóc y tế".

Đoàn chuyên gia Joint Commission International (JCI) từ Mỹ đến Việt Nam đánh giá toàn diện bệnh viện AIH hồi tháng 9. Quá trình thẩm định kéo dài nhiều ngày, xem xét hơn 1.200 tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn mới nhất của JCI phiên bản 8 năm 2025, tập trung mục tiêu cốt lõi là an toàn người bệnh.

Phiên bản mới bổ sung nhiều tiêu chí, thể hiện mức độ nghiêm ngặt trong mọi khía cạnh. Theo đó, bệnh viện AIH đáp ứng các yêu cầu gồm: tiếp cận dịch vụ và chăm sóc liên tục; chăm sóc - điều trị; chăm sóc trong gây mê, phẫu thuật; mục tiêu quốc tế về an toàn người bệnh; quản lý - sử dụng thuốc; hướng đến người bệnh; kiểm soát nhiễm khuẩn; cơ sở vật chất, an toàn trang thiết bị; quản lý năng lực chuyên môn, đào tạo nhân viên; quản lý thông tin bệnh viện.

"Với kết quả tuân thủ trên 99%, AIH đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn toàn cầu, tương đương các bệnh viện hàng đầu thế giới", đại diện đoàn JCI cho hay.

Trước đó, AIH đạt chứng nhận JCI lần đầu vào tháng 11/2022. Theo chu kỳ ba năm, JCI sẽ tái thẩm định toàn diện để đánh giá mức độ duy trì và cải tiến liên tục của các bệnh viện đạt chuẩn. Tính từ 2009 đến nay, Việt Nam có 9 đơn vị đạt con dấu vàng của tổ chức này.

Tập thể cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện chụp lưu niệm với đoàn thẩm định JCI. Ảnh: AIH

Đại diện AIH cho biết để đáp ứng tiêu chuẩn mới, bệnh viện triển khai đồng bộ nhiều hoạt động như: chuẩn hóa quy trình vận hành, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, tăng cường đào tạo nhân viên, áp dụng công nghệ y tế hiện đại (AI, telehealth, hồ sơ bệnh án điện tử - EMR) và các chính sách chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nhân viên y tế.

"Tại AIH, cải tiến không chỉ là yêu cầu mà trở thành tư duy, hành động của mỗi nhân viên", đại diện bệnh viện nói.

Ngoài duy trì các cuộc đánh giá nội bộ lẫn khảo sát mô phỏng JCI, bệnh viện tăng cường hợp tác với các tổ chức y tế hàng đầu như Raffles Medical Group (Singapore) nhằm cập nhật tiến bộ chuyên môn, chuyển giao công nghệ, ứng dụng vào thực hành lâm sàng.

Êkíp Ngoại thần kinh và Cột sống phẫu thuật vi phẫu lấy u dưới kính hiển vi, điều trị thành công ca u màng não tái phát. Ảnh: AIH

AIH đẩy mạnh đầu tư các chuyên khoa mũi nhọn và công nghệ cao. Đơn cử, khoa Ngoại thần kinh và Cột sống chuyên sâu điều trị bệnh lý phức tạp về sọ não, thần kinh ngoại biên, đồng thời ứng dụng kỹ thuật vi phẫu, xâm lấn tối thiểu, nội soi để điều trị thành công nhiều ca u não, hẹp ống sống hay thoát vị đĩa đệm.

Khoa Tiêu hóa - Gan mật cũng tăng cường ứng dụng nội soi thế hệ mới trong chẩn đoán, tầm soát lẫn điều trị, hỗ trợ phát hiện sớm tổn thương, can thiệp chính xác, không đau và người bệnh có trải nghiệm thoải mái.

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) đạt chứng nhận con dấu vàng chất lượng JCI lần thứ hai. Ảnh: AIH

Thành lập năm 1994 tại Mỹ, Joint Commission International (JCI) là tổ chức hàng đầu của Mỹ chuyên thẩm định, công nhận chuẩn chất lượng cho các cơ sở y tế. Chứng nhận JCI tôn vinh các đơn vị tuân thủ quy trình khắt khe, tập trung sự an toàn của người bệnh, chất lượng dịch vụ chăm sóc. Hơn 90 nước trên toàn cầu đang áp dụng JCI trong đánh giá chất lượng bệnh viện.

Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) hoạt động từ năm 2018, tọa lạc tại phường Bình Trưng, TP HCM, với một tầng hầm, 10 lầu, công suất hoạt động 120 giường nội trú, 5 phòng mổ và các phòng chức năng. Đơn vị có đội ngũ bác sĩ trong nước lẫn quốc tế nhiều kinh nghiệm, được đào tạo và từng làm việc ở đa quốc gia trên thế giới.

Đông Vệ