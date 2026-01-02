Bệnh tình dục rình rập nếu buông thả sau tiệc vui

Người đàn ông 32 tuổi tiểu rát kéo dài do quan hệ tình dục không an toàn với đồng nghiệp nữ sau buổi tiệc tất niên.

Những ngày đầu triệu chứng không rõ ràng, anh cho rằng mình chỉ bị "viêm nhẹ" nên uống nhiều nước, tự theo dõi chờ cơ thể hồi phục. Tuy nhiên, sau một tuần, cảm giác rát tăng, đặc biệt khi bàng quang căng, anh mới đi khám.

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, cho biết xét nghiệm PCR ghi nhận bệnh nhân dương tính với khuẩn Chlamydia. Bạch cầu trong nước tiểu tăng nhẹ, xác định tình trạng viêm niệu đạo do Chlamydia. Bệnh nhân điều trị bằng kháng sinh theo phác đồ, tình trạng bệnh cải thiện nhanh. Bác sĩ cho rằng nếu bệnh nhân đến viện muộn hơn vài tuần, viêm niệu đạo có thể lan lên mào tinh, tinh hoàn, làm giảm chất lượng tinh trùng, ảnh hưởng chức năng sinh sản.

Thực tế tại các phòng khám nam khoa, số bệnh nhân đến khám do bệnh lây truyền qua đường tình dục thường tăng nhẹ sau những bữa tiệc năm mới. Điểm chung của nhiều bệnh nhân là uống nhiều rượu bia và quan hệ tình dục không an toàn trong trạng thái thiếu tỉnh táo. Những bệnh thường gặp là Chlamydia, lậu, giang mai, HPV và HIV. Trong đó, Chlamydia và lậu có thể gây viêm niệu đạo, viêm mào tinh, tinh hoàn; giang mai nguy hiểm vì tổn thương ban đầu không đau; HPV có thể gây sùi mào gà.

HIV vẫn là nỗi lo lớn nhất khi quan hệ không an toàn trong tình trạng say xỉn. Người có nguy cơ phải sử dụng thuốc dự phòng sau phơi nhiễm trong "thời gian vàng" 72 giờ.

Xét nghiệm PCR các bệnh truyền nhiễm. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo bác sĩ Duy, khi nồng độ cồn trong máu tăng, khả năng đánh giá rủi ro và kiểm soát hành vi suy giảm rõ rệt. Điều này lý giải vì sao nhiều người vốn thận trọng trong sinh hoạt thường ngày lại dễ đưa ra quyết định bốc đồng trong các cuộc vui, như quan hệ với người mới quen mà không dùng bao cao su.

Bên cạnh rượu bia, không khí tiệc tùng với âm nhạc, ánh sáng, cảm giác hưng phấn khi kết thúc một năm làm việc và sự cổ vũ từ bạn bè cũng khiến nhiều người dễ buông lỏng bản thân. Không ít trường hợp chỉ từ những cuộc trò chuyện thân mật, vài cử chỉ gần gũi hay lời rủ rê bốc đồng đã dẫn đến hành vi mất kiểm soát.

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người chủ quan là quan niệm "nhìn khỏe mạnh thì không có bệnh". Trên thực tế, phần lớn bệnh tình dục không biểu hiện triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Chlamydia là ví dụ điển hình, khi đa số nam giới nhiễm bệnh chỉ có cảm giác tiểu rát nhẹ hoặc hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường.

Một hiểu lầm khác là quan hệ bằng miệng (oral sex) được cho là "an toàn". Tuy nhiên, nhiều bệnh như lậu hay giang mai vẫn có thể lây qua hình thức này và thường diễn tiến âm thầm, khiến người mắc vô tình trở thành nguồn lây cho bạn tình.

Nhiều nam giới cho rằng vài biểu hiện nhẹ như tiểu rát, khó chịu thoáng qua không đáng lo. Thực tế viêm nhiễm kéo dài có thể gây tổn thương đường sinh dục, ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng và làm tăng nguy cơ vô sinh. Ngoài ra, tình trạng viêm mạn tính còn có thể tác động đến nội tiết, làm giảm testosterone, gây mệt mỏi, giảm ham muốn và suy giảm phong độ tình dục.

"Tâm lý e ngại, xấu hổ khiến không ít người tự điều trị hoặc trì hoãn việc đi khám, làm bệnh tiến triển nặng hơn và khó điều trị hơn", bác sĩ nói.

Chuyên gia khuyến cáo hạn chế rượu bia là cách quan trọng nhất để giữ sự tỉnh táo và kiểm soát hành vi. Việc chủ động sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục không phải là thiếu nghiêm túc, mà là cách tôn trọng sức khỏe của bản thân và bạn tình.

Nếu đã có hành vi nguy cơ, cần đi khám và xét nghiệm sớm, ngay cả khi chưa có triệu chứng. Xét nghiệm hiện nay có thể phát hiện sớm nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục, giúp điều trị kịp thời và tránh biến chứng.

Lê Phương