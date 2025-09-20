Thông tin được GS.TS Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Phân hội Tim mạch học can thiệp Việt Nam, cho biết tại Hội nghị Tim mạch can thiệp toàn quốc lần thứ 11, diễn ra trong hai ngày 20-21/9. Hội nghị thu hút hơn 1.000 chuyên gia, bác sĩ, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước như Singapore, Hàn Quốc, Pháp, Đức, Thái Lan, Indonesia... giúp cập nhật kiến thức về tim mạch can thiệp.

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy 25% người trưởng thành mắc các bệnh lý tim mạch. Căn bệnh gây ra khoảng 200.000 ca tử vong mỗi năm ở Việt Nam, đứng đầu trong các nhóm bệnh gây tử vong, kế tiếp mới đến ung thư. Bên cạnh các nguy cơ truyền thống gây ra bệnh không lây nhiễm như lười vận động, hút thuốc lá, uống rượu, chế độ ăn uống, theo giáo sư Hùng, sự gia tăng và trẻ hóa bệnh lý tim mạch còn do các yếu tố nguy cơ mới nổi liên quan đến môi trường, stress.

"Tim mạch được ví như kẻ sát nhân thầm lặng bởi tiến triển âm thầm nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng", GS Hùng nói, thêm rằng khi tuổi thọ tăng, các yếu tố nguy cơ tích lũy thì các bệnh lý tim mạch cũng gia tăng và đặt ra thách thức đáng kể cho điều trị những bệnh nhân cao tuổi này.

Nhiều bệnh lý tim mạch phức tạp ở người cao tuổi đòi hỏi các kỹ thuật và phương pháp tiếp cận cũng phức tạp hơn, ví dụ các bệnh lý van tim, bệnh đa mạch máu... do thoái hóa xơ vữa ở người cao tuổi ngày càng gặp nhiều hơn. Song, nhờ những tiến bộ của kỹ thuật tim mạch can thiệp hiện đại, hàng chục nghìn bệnh nhân đã thoát khỏi các ca phẫu thuật tim hở phức tạp, với thời gian hồi phục nhanh hơn, ít biến chứng hơn. Đặc biệt, các bệnh nhân cao tuổi, nhiều bệnh lý đi kèm, vốn trước đây ít cơ hội điều trị, nay đã được hưởng lợi rõ rệt từ các phương pháp can thiệp ít xâm lấn.

Ca can thiệp truyền hình trực tiếp từ các trung tâm lớn tại Việt Nam, Singapore, Đức cùng các phiên chuyên đề về bệnh lý tim mạch diễn ra tại hội nghị. Ảnh: Khánh Vy

Ca can thiệp động mạch vành đầu tiên ở Việt Nam diễn ra vào năm 1995 (sau thế giới 18 năm), đánh dấu sự ra đời của chuyên ngành tim mạch can thiệp, đến nay đã phát triển rất mạnh mẽ. Trước năm 2000, Việt Nam chỉ có 3 trung tâm tim mạch can thiệp, nay có hơn 130 trung tâm tim mạch can thiệp với trên 500 bác sĩ chuyên khoa tim mạch can thiệp, thực hiện khoảng 100.000-150.000 thủ thuật tim mạch can thiệp mỗi năm.

Can thiệp động mạch vành nay đã thành kỹ thuật thường quy, nhiều kỹ thuật tiên tiến khác đã được triển khai, bắt kịp thế giới như: Can thiệp các bệnh lý động mạch vành phức tạp (tắc mạn tính, vôi hóa, nguy cơ cao...); thay và sửa van tim qua ống thông; can thiệp động mạch chủ và bệnh mạch ngoại biên; điều trị suy tim, tăng huyết áp bằng thiết bị qua ống thông.

"Những thành tựu này đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trong khu vực, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và kỳ vọng sống cho bệnh nhân tim mạch Việt Nam. Điều này giúp hạn chế số lượng người Việt ra nước ngoài điều trị bệnh lý tim mạch", GS Hùng nói.

Để phòng bệnh, các chuyên gia khuyến cáo người dân vận động đều 30 phút mỗi ngày như đi bộ, đạp xe, hay bơi lội. Ăn nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế đồ ăn nhanh, đồ nhiều chất béo. Hạn chế hút thuốc, bia rượu, đồng thời kiểm soát các bệnh như huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu...

Lê Nga