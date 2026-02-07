Bệnh tim mạch giết chết 200.000 người Việt mỗi năm

Thông tin được GS.TS Phạm Mạnh Hùng, tân Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), công bố tại lễ ra mắt Viện ngày 6/2. Theo giáo sư Hùng, thế giới ghi nhận khoảng 20 triệu ca tử vong vì bệnh tim mạch mỗi năm. Con số này tại Việt Nam chiếm khoảng 1/100, tương đương 200.000 người. Đáng báo động, căn bệnh từng bị gán mác "bệnh nhà giàu" nay đang trở thành gánh nặng chính cho các quốc gia thu nhập thấp và trung bình, nơi gánh chịu tới 75% số ca tử vong.

Suốt 30 năm qua, các yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh lý này không hề giảm mà còn gia tăng. Bên cạnh các nguyên nhân kinh điển như hút thuốc lá, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp, tình trạng béo phì đang nổi lên như một tác nhân hàng đầu. Giới chuyên gia cũng cảnh báo sự chuyển dịch mô hình bệnh tật khi tần suất mắc ở người trẻ và trung niên ngày càng cao. Tâm lý chủ quan, thiếu biện pháp phòng ngừa ở nhóm người trẻ đang tạo ra áp lực lớn cho gia đình và xã hội.

"Tim mạch là nhóm bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa", GS Hùng nhấn mạnh. Ông khẳng định việc thay đổi lối sống sớm như tăng cường vận động, kiểm soát cân nặng, giảm mỡ máu và bỏ thuốc lá giúp loại bỏ chủ động tới 80% nguy cơ mắc bệnh.

Bệnh nhân nằm điều trị tại Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8. Ảnh: Lê Nga

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Công an Đặng Hồng Đức giao nhiệm vụ cho Bệnh viện 19-8 xây dựng Viện Tim mạch thành trung tâm hàng đầu Việt Nam, tiệm cận trình độ khu vực và thế giới. Lãnh đạo Bộ cũng yêu cầu đơn vị xây dựng cơ chế thu hút nhân tài, mời các chuyên gia giỏi về công tác.

Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8 được nâng cấp toàn diện từ khoa Tim mạch, kết hợp nguồn nhân lực chất lượng cao từ Bộ môn Tim mạch, Đại học Y Hà Nội. Đây là mô hình hợp tác chuyên môn - đào tạo - nghiên cứu mới trong hệ thống y tế công an. Viện trưởng Phạm Mạnh Hùng là chuyên gia đầu ngành với gần 30 năm kinh nghiệm chẩn đoán, can thiệp các ca bệnh phức tạp.

Hiện nay, y học tim mạch Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ vượt bậc nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các kỹ thuật hiện đại. Các bác sĩ trong nước đã làm chủ nhiều kỹ thuật khó như can thiệp tim bẩm sinh, can thiệp mạch vành phức tạp, hay điều trị rối loạn nhịp tim bằng công nghệ lập bản đồ 3D, triệt đốt rung nhĩ bằng áp lạnh và điện trường xung. Dù vậy, giới chuyên môn nhận định gánh nặng bệnh tật vẫn rất lớn nếu cộng đồng không thay đổi mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động.