Bệnh tay chân miệng bùng phát ở TP HCM

TP HCMKhoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, chật kín bệnh nhi tay chân miệng, hơn 200 trẻ điều trị ngoại trú, 43 trẻ nằm viện, cao gấp đôi tháng trước.

Từ đầu tháng 10, số ca tay chân miệng điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 bắt đầu tăng. Hiện, trung bình mỗi ngày khoa Nhiễm - Thần kinh nhận nội trú mới khoảng 20 bé. Tổng số bệnh nhi nằm viện dao động 40-50 trẻ, trong đó luôn có 3-4 bé bị nặng, phải hồi sức tích cực. Riêng phòng khám ngoại trú tiếp nhận 200 trẻ bị tay chân miệng mỗi ngày, bác sĩ Dư Tuấn Quy, phó trưởng khoa cho biết.

Suốt hơn nửa đầu năm, vì ảnh hưởng của Covid-19, trẻ chưa đi học lại nên số ca bệnh rải rác không đáng kể. Bác sĩ Quy dự báo dịch tay chân miệng đã vào chu kỳ bùng phát nhưng chưa chạm đỉnh, sẽ còn tăng mạnh trong những tuần sắp tới.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, tuần qua TP HCM ghi nhận 886 ca tay chân miệng, cao nhất từ đầu năm đến nay. Trong đó, quận 5, Bình Thạnh, Cần Giờ, Gò Vấp ghi nhận số ca bệnh trong tuần tăng trên mức độ cảnh báo.

Phòng bệnh 411, nơi điều trị trẻ tay chân miệng nhẹ. Ảnh: Thư Anh.

Ngày 20/10, tại phòng bệnh 411, các phụ huynh ngồi giữa những chiếc giường trẻ mắc tay chân miệng đang nằm. Bà Phạm Kim Én, 45 tuổi, ngụ ở Bình Dương đang dỗ dành đứa cháu nội mắc tay chân miệng ngày thứ 6. Tối 15/10, bé trai 9 tháng tuổi sốt cao 39 độ C và quấy khóc nhiều. Dùng thuốc hạ sốt, cơn sốt dứt nhưng chân trẻ nổi nhiều mụn nước rồi lan rộng toàn thân chỉ trong vài giờ. Bé co giật, phải vào viện cấp cứu, truyền nước biển suốt 5 ngày mới thuyên giảm. Đến nay các nốt mụn đã bớt ngứa, khô lại và lên da non.

Đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đưa con về nhà ở quận 8 sau bốn ngày nằm viện, mẹ bé Võ Gia Phú cho biết đây là lần đầu con trai mắc tay chân miệng. Ngày thứ nhất, bé sốt bốn cơn dồn dập. Ngày thứ hai, lòng bàn tay, bàn chân và miệng nổi mụn nước khiến bé đau đớn, quấy khóc, bỏ ăn. Ép mãi bé mới chịu uống thuốc.

"Con bệnh nhẹ nên chóng khỏi. Ốm có mấy ngày mà bé mệt mỏi, sợ hãi quá", người mẹ chia sẻ.

Bác sĩ Quy khám cho hai bệnh nhi nặng nằm ở phòng cấp cứu. Ảnh: Thư Anh.

Ở phòng cấp cứu bệnh nhân nặng, bé trai hai tuổi đang nằm thiêm thiếp bỗng giật mình. Em ngoái đầu mạnh khiến dây thở oxy qua mũi bị lệch. Đôi tay nhỏ chới với, bị chiếc dây vải mềm buộc trên cổ tay kìm lại. Từ bàn ghi bệnh án, bác sĩ Quy bước nhanh tới kiểm tra sinh hiệu trên màn hình monitor đặt đầu giường, mọi chỉ số vẫn ổn. Ông nhẹ nhàng chỉnh lại dây thở về đúng vị trí, vỗ về lưng đứa trẻ, bé nằm yên trở lại.

Bác sĩ Quy cho biết, đây là một trong ba bệnh nhi tay chân miệng nặng nhất. Bé nhập viện ngày 18/10 khi các vết ban nổi dày khắp người, thở nhanh, co giật, tăng huyết áp kèm theo ho, viêm phổi và suyễn. Các bác sĩ lo lắng đây là biến chứng của tay chân miệng nên khi trẻ có dấu hiệu trở nặng đã chỉ định dùng thuốc đặc trị Gamma Globulin cùng với kháng sinh.

Bên giường đối diện, hai trẻ khác đồng tình trạng cũng nằm im lìm. Một bé loang lổ những chấm thuốc xanh trên khắp mặt và tay. Tiếng máy thở chốc chốc bíp lên từng hồi. Hiện, cơn nguy kịch đã qua, cả ba trẻ đáp ứng điều trị, cải thiện hô hấp tốt nhưng cần tiếp tục theo dõi sát sau 24/24 giờ.

Bác sĩ Quy thông tin, bệnh viện khắc phục vấn đề thiếu thuốc tiêm Phenobarbital chống co giật, thay thế bằng dòng thuốc uống nên vẫn kiểm soát tốt tình trạng. Ngoài ra, khoa Nhiễm - Thần kinh vẫn đủ sức thu dung thêm bệnh nhân, chưa quá tải. Có năm đỉnh điểm của dịch tay chân miệng, hơn 300 trẻ mắc bệnh, nằm kín 8 phòng bệnh, tràn ra cả hành lang.

Thư Anh