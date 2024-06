Lúc đầu, Dung chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ vui mừng vì không phải nằm lì tại viện. Sau vài lần, em lờ mờ nhận ra sự bất thường của những chiếc giường trống mỗi khi trở về. Bệnh nhi ung thư luôn phải sống bám vào bệnh viện. Những đứa trẻ không trở lại, hầu hết do không còn hy vọng điều trị.

Bình quân mỗi năm Bệnh viện Trung ương Huế xạ trị cho 150 bệnh nhi ung thư đến từ nhiều vùng trên cả nước. Phòng bệnh của Dung có 8 bệnh nhi đang cùng điều trị.

Cô bé 15 tuổi dùng cột mốc ung thư để chia cuộc đời mình làm hai nửa. Trước đau, em là đứa học giỏi, vận động viên bóng chuyền nghiệp dư, chân đi không mỏi. Mê nghề xây dựng của ba, Dung ôm mộng được làm kiến trúc sư.

Ung thư thay đổi tất cả, buộc chặt chân em vào giường bệnh. Thời gian ở bệnh viện dài ngoằng, không nhìn trần nhà thì nhìn điện thoại, tâm trí quanh quẩn với nỗi ám ảnh về căn phòng chọc dò tủy sống.

"Tại sao lại là mình. Có khi nào mình bị trả về như các bạn không?", Dung nhiều lần tự hỏi. Hiểu con, mẹ Dung dùng những chuyến đi chơi để tránh cho em khỏi nỗi buồn phải nói lời từ biệt.

Cơ thể Dung thay đổi rõ rệt sau khi mắc ung thư. Ba cục hạch cộm lên dưới khuôn mặt trái xoan, tạo thành vùng nọng to, nhưng không gây nhiều đau đớn. Tay chân em lộ rõ những đường gân xanh nhạt do sụt cân, còn móng đôi khi "cháy" đen do truyền hóa chất. Từ khi vào viện, tóc Dung rụng dần. Hóa trị tiêu diệt tế bào ung thư phát triển và di căn, nhưng cũng phá hủy các tế bào bình thường như da, tóc, móng.

Dung bảo mẹ cạo đầu cho mình khi truyền xong bình hóa chất thứ ba. Mới vào viện, chưa kịp chuẩn bị tông đơ, chị Duyên mượn phụ huynh cùng phòng. Sau này, chị mua sẵn đồ nghề, mỗi khi tóc Dung mọc lên lí nhí là "ủi cho phẳng", tránh nhiễm trùng.

Kể từ ngày cạo đầu, chiếc mũ vành trở thành vật bất ly thân. Ở tuổi dậy thì, cô bé 15 tuổi tự ti với ngoại hình mới.

"Đau đớn vô cùng", người mẹ tiếc cho mái tóc dài, đã trở nên nhẵn nhụi của con. Chị chưa bao giờ khóc nhiều như những ngày chăm con tại viện.