Bệnh nhân xuất huyết não phải, bác sĩ mổ nhầm não trái

Trung QuốcBệnh viện Trung tâm Bao Đầu khoan nhầm hộp sọ bên trái của bệnh nhân xuất huyết não phải, sau đó thừa nhận sai sót nhưng từ chối bồi thường khoản tiền 10,5 tỷ đồng.

Tờ Oriental Daily hôm 20/1 thông tin Ủy ban Y tế thành phố Bao Đầu (khu tự trị Nội Mông) đang thụ lý đơn tố cáo của bà Pan, vợ bệnh nhân họ Wang, yêu cầu làm rõ trách nhiệm kíp mổ và buộc bệnh viện thực hiện nghĩa vụ bồi thường. Cơ quan chức năng cho biết quá trình điều tra đang diễn ra nhằm xác định mức độ sai phạm chuyên môn.

Sai sót y khoa khiến ông Wang có một vết sẹo lớn hình chữ V trên đầu. Ảnh: The Paper

Sự việc bắt nguồn từ ngày 31/1/2023, ông Wang nhập viện cấp cứu sau khi ngã tại nhà vệ sinh. Dù tỉnh táo, ông không thể tự đứng dậy và bị sặc nước. Kết quả chụp CT xác định bệnh nhân xuất huyết diện rộng vùng nhân nền bên phải, buộc bác sĩ chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Hồ sơ bệnh án ghi nhận ca mổ kéo dài từ trưa đến đêm khuya. Sau khi gây mê, êkíp phẫu thuật đã mở hộp sọ vùng trán - thái dương trái để loại bỏ khối máu tụ. Nhận ra sai vị trí, bác sĩ phải khâu đóng vết mổ này rồi mới thực hiện quy trình mở hộp sọ bên phải để xử lý đúng vùng tổn thương. Các văn bản y tế liên quan đều có đầy đủ chữ ký của bác sĩ điều trị và con dấu xác nhận.

Hậu phẫu, ông Wang bị liệt nửa người bên trái, rối loạn ngôn ngữ, nhiễm trùng tai và hiện vẫn nằm liệt giường. Trong văn bản giải trình, phía bệnh viện xác nhận sai sót khi "mở hộp sọ bên trái trước, sau đó mới mở bên phải". Tuy nhiên, đơn vị này lập luận sự nhầm lẫn trên không ảnh hưởng đến tính mạng hay quá trình phục hồi của người bệnh. Họ khẳng định tình trạng liệt nửa người là hệ quả tất yếu từ khối xuất huyết não phải có sẵn trước phẫu thuật.

Về trách nhiệm dân sự, bệnh viện từng cam kết chi trả viện phí và hỗ trợ 18.000 nhân dân tệ (khoảng 64 triệu đồng) mỗi tháng để thuê người chăm sóc. Tuy nhiên, việc bệnh viện đột ngột cắt khoản trợ cấp này từ tháng 1 năm nay đã đẩy gia đình ông Wang vào khủng hoảng tài chính, nhất là khi sức khỏe bà Pan cũng đang suy kiệt. Gia đình hiện yêu cầu mức bồi thường 3 triệu nhân dân tệ (khoảng 10,5 tỷ đồng) song phía bệnh viện bác bỏ.

