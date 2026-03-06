Bệnh nhân ung thư vòm hầu xuất huyết ồ ạt

Cần ThơNgười phụ nữ 48 tuổi ung thư vòm hầu xâm lấn động mạch cảnh trong dẫn đến nôn nhiều máu, được các bác sĩ can thiệp nội mạch cứu sống.

Bệnh nhân được bệnh viện tuyến dưới xử lý rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ sáng 3/3 trong tình trạng chảy máu nhiều từ mũi và miệng. Bác sĩ ghi nhận bệnh nhân ung thư vòm hầu đang hóa trị, nôn nhiều máu kèm khó thở, huyết áp thấp, nguy kịch. Ê kíp cấp cứu nhanh chóng hồi sức tích cực, truyền máu, đồng thời chụp cắt lớp vi tính khảo sát vùng hầu mũi họng.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân sau can thiệp. Ảnh: Thanh Phong

Kết quả CT Scan ghi nhận tổn thương vùng dạng khối choán chỗ khoang niêm mạc hầu của bệnh nhân, xâm lấn vào động mạch cảnh trong, ổ giả phình động mạch cảnh trong đoạn dưới nền sọ. Bác sĩ Trần Công Khánh, Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh cùng ê kíp chụp và can thiệp cầm máu dưới mạch số hóa xóa nền (DSA) cho bệnh nhân, ghi nhận ổ giả phình động mạch cảnh ở cổ kích thước 4,2 x 4,8 mm, cổ túi phình rộng đang chảy máu.

Êkíp dùng bóng chẹn dòng chảy kiểm soát lượng máu chảy ra, luồn ống thông siêu nhỏ đến vị trí túi phình thả 9 vòng xoắn kim loại (coils) để làm tắc hoàn toàn ổ giả phình và động mạch cảnh, kiểm soát triệt để nguồn chảy máu. Quá trình can thiệp trong 90 phút, bệnh nhân được truyền 6 đơn vị máu, hiện không yếu liệt chi, sức khỏe phục hồi.

Hình ảnh ổ giả phình động mạch cảnh trong phải đoạn cổ bệnh nhân trước và sau can thiệp. Ảnh: Thanh Phong

Bác sĩ Nguyễn Công Định, Phụ trách khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết ung thư vòm hầu là một trong những ung thư vùng đầu - cổ có mức độ xâm lấn tại chỗ rất cao. Vùng này nằm sâu ở nền sọ, kề cận nhiều cấu trúc quan trọng như nền sọ, xoang bướm, khoang cạnh hầu, các dây thần kinh sọ và đặc biệt là động mạch cảnh trong. Khi khối u tiến triển, nguy cơ lan rộng trực tiếp sang các mô lân cận và xâm nhập vào các cấu trúc sống còn. Ở giai đoạn muộn, khối u có thể ăn mòn thành động mạch cảnh trong, làm suy yếu thành mạch, hình thành giả phình hoặc gây vỡ mạch dẫn đến xuất huyết ồ ạt, đe dọa tính mạng.

Trong ung thư vùng đầu mặt cổ, xuất huyết cấp là biến chứng nặng nề, có thể gây nguy kịch trong thời gian ngắn. Đặc biệt, xuất huyết do ung thư vòm hầu xâm lấn động mạch cảnh là tình huống hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, nguy cơ mất máu ồ ạt trong thời gian rất ngắn.

Trong bối cảnh cấp cứu tối khẩn, can thiệp nội mạch bằng kỹ thuật chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) kết hợp nút mạch được xem là giải pháp hiệu quả và ít xâm lấn, theo bác sĩ Định. Giải pháp này giúp kiểm soát nguồn chảy máu nhanh chóng, góp phần ổn định huyết động và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.

An Bình