AnhNữ bệnh nhân 65 tuổi tỉnh táo thổi kèn clarinet trong suốt ca phẫu thuật kích thích não sâu, giúp các bác sĩ theo dõi và đánh giá hiệu quả tức thì của thủ thuật.

Bà Denise Bacon, một chuyên gia trị liệu ngôn ngữ đã nghỉ hưu, trải qua ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ tại Bệnh viện King's College hôm 21/10. Bà được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson từ năm 2014, với các triệu chứng co cứng cơ, cử động chậm chạp khiến bà không thể đi lại, bơi lội, khiêu vũ và phải từ bỏ đam mê chơi kèn trong ban nhạc 5 năm trước.

Bà Becon thổi kèn trong ca phẫu thuật. Ảnh: PA

Trong phòng mổ, bà Bacon được gây tê cục bộ và hoàn toàn tỉnh táo. Khi các bác sĩ cấy điện cực và kích hoạt dòng điện vào não, bà đã chơi kèn để đội ngũ y tế có thể quan sát trực tiếp sự cải thiện trong cử động của bàn tay.

"Tôi nhớ ngay khi dòng điện được kích hoạt, tay phải của tôi đã cử động linh hoạt hơn hẳn, giúp tôi chơi kèn tốt hơn, điều đó khiến tôi vô cùng phấn khởi", bà Bacon chia sẻ. Bà cho biết việc đi lại cũng tiến triển rõ rệt và mong sớm quay lại hồ bơi, sàn nhảy.

Giáo sư Keyoumars Ashkan, người trực tiếp phẫu thuật, giải thích nhóm của ông khoan hai lỗ nhỏ trên hộp sọ và sử dụng một khung định vị hoạt động như GPS để dẫn đường, đưa các điện cực đến vị trí chính xác trong não. "Khi chúng tôi kích thích điện cực ở não trái, cử động tay phải của bà cải thiện ngay lập tức, và điều tương tự xảy ra với bên còn lại", ông nói.

Bệnh nhân thổi kèn trong ca phẫu thuật não Bà Bacon chơi nhạc trong khi bác sĩ kích thích não bà bằng dòng điện. Video: AZC

Theo giáo sư Ashkan, vì chơi kèn là một trong những mục tiêu chính của bệnh nhân khi quyết định phẫu thuật, các bác sĩ đã đề nghị bà mang nhạc cụ vào phòng mổ để kiểm chứng hiệu quả. Kích thích não sâu (DBS) là thủ thuật dùng các điện cực cấy ghép, thường được chỉ định cho bệnh nhân Parkinson và các rối loạn vận động khác.

Bình Minh (Theo Sky News)