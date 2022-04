Bệnh nhân thiếu thuốc 'do bệnh viện Chợ Rẫy chậm đấu thầu'

Hà NộiBảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) chậm đấu thầu khiến bệnh nhân thiếu thuốc.

Tại họp báo chiều 28/4, ông Lê Văn Phúc, Trưởng ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cho biết việc mua sắm, đấu thầu thuốc chia làm ba cấp. Cấp quốc gia do Bộ Y tế đấu thầu tập trung một số loại thuốc theo danh mục; địa phương đấu thầu tập trung cấp tỉnh do Sở Y tế đứng ra; cơ sở khám chữa trực thuộc Bộ Y tế như Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) được phân cấp tự đấu thầu. Với những gói thầu trên 5 tỷ do Bộ Y tế phê duyệt, dưới mức trên do bệnh viện tự quyết định nếu tự chủ tài chính.

"Việc đấu thầu chậm thuộc trách nhiệm của cơ sở khám chữa bệnh", ông Phúc nói.

Ông Lê Văn Phúc, Trưởng ban thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tại họp báo chiều 28/4. Ảnh: Hồng Chiêu

Ông lý giải, khi gần hết thuốc, cơ sở khám chữa bệnh phải xây dựng kế hoạch, tổ chức đấu thầu. Quy định hiện hành chỉ rõ Bảo hiểm xã hội tham gia vào quá trình đấu thầu và thường xuyên lưu ý các Sở Y tế, bệnh viện khi gói thầu cũ sắp hết hạn, xây dựng kế hoạch cho đợt thầu mới. Quá trình chuẩn bị thường kéo dài vài tháng, nếu tháng 12 hết hạn thì tháng 6 - 7 đã phải lên kế hoạch.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ có chỉ đạo Bảo hiểm xã hội TP HCM cùng Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai đấu thầu thuốc cho người bệnh tham gia BHYT, tránh tình trạng thiếu thuốc, chỉ định bệnh nhân ra ngoài mua thuốc giá cao khiến việc thanh toán khó khăn, không đúng quy định.

Khoảng 10 ngày nay, Bệnh viện Chợ Rẫy hết một số loại thuốc trong danh mục BHYT chi trả, khiến nhiều bệnh nhân ghép thận phải mua thuốc bên ngoài tốn 6 -15 triệu đồng, trong khi nếu được bảo hiểm thanh toán, bệnh nhân chỉ tốn 100.000 đồng.

Bác sĩ Phạm Thanh Việt, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết đây là những thuốc thuộc nhóm đấu thầu mua sắm thuốc quốc gia. Tình trạng thiếu thuốc cho bệnh nhân ghép thận là do thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc bị chậm. Trước mắt, bệnh viện chuẩn bị hồ sơ mua sắm trực tiếp khoảng 20% số lượng thuốc, dự kiến vài ngày nữa sẽ có thuốc cho bệnh nhân. Số thuốc còn lại sẽ được đấu thầu rộng rãi, khoảng 15 ngày sau mới có.

Hóa đơn mua thuốc từ nhà thuốc bên ngoài bệnh viện của bệnh nhân. Ảnh: Bệnh nhân cung cấp

Bảo hiểm xã hội TP HCM cùng Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ sớm có phương án, tránh ảnh hưởng quyền lợi bệnh nhân. Khi chưa cung ứng kịp thuốc, bệnh viện sẽ chuyển bệnh nhân sang cơ sở khác đang có thuốc như Nhân dân 115, Đại học Y dược TP HCM. Hiện nay việc thiếu thuốc đặc trị chống thải ghép thận chỉ xảy ra ở Chợ Rẫy do số bệnh nhân theo dõi tại đây đông, các bệnh viện khác không gặp tình trạng này.

Bảo hiểm xã hội TP HCM đã gửi văn bản đề nghị Bệnh viện Chợ Rẫy nhanh chóng tổ chức lựa chọn nhà thầu nhằm cung ứng kịp thời những thuốc trên và thường xuyên rà soát tình hình cung ứng thuốc, đảm bảo đủ thuốc.

